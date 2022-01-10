Дмитрий Азаров поручил организовать дополнительный транспорт в связи со строительством метро в центре Самары

В понедельник, 10 января, на оперативном совещании в правительстве губернатор Дмитрий Азаров поднял вопрос об организации движения общественного транспорта в связи с началом строительства в областной столице новой станции метрополитена.
Глава региона подчеркнул, что мэрии города требуется проанализировать скорректированную схему движения общественного транспорта и при необходимости принять дополнительные меры, чтобы снизить неудобства горожан.
В связи с началом строительных работ станции метро "Театральная" с 10 января 2022 года до 31 декабря 2024 года изменена схема движения трамвайных маршрутов №№ 5, 15, 20, 20к, 22. В том числе приостановлено движение трамваев по ул. Галактионовская на участке от ул. Полевая до ул. Красноармейская, которые теперь двигаются по ул. Арцыбушевская.
Глава минстроя Николай Плаксин проинформировал, что с 10 января, как и планировалось, уже началась фактическая работа на объекте, сейчас ведется ограждение площадки. Соответственно, перекрытие движения с 10 января обоснованно и необходимо.
"Много беспокойства у граждан вызывает перекрытие движения трамваев. Вся трамвайная ветка от Галактионовской до Полевой не работает. Это ухудшает обслуживание населения в части пассажирских перевозок. Какие компенсационные меры приняты по этой территории?" - спросил Дмитрий Азаров у главы Самары Елены Лапушкиной.
Елена Лапушкина доложила, что изменилось лишь движение трамваев, автобусы ходят по-прежнему, без изменений. "Дополнительно мы добавили на маршрут еще два автобуса", - сказала глава Самары.
"В ближайшие дни оцените, достаточно ли двух единиц автобусов, чтобы компенсировать неудобства горожан. Транспорта должно быть достаточно. Прошу оперативно собрать информацию и при необходимости внести коррективы", - отметил губернатор.
Кроме того, в ходе оперативного совещания Дмитрий Азаров поручил министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивану Пивкину еще раз отработать вопрос взаимодействия с ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга". В частности, важен для обеспечения безопасности граждан оперативный обмен информацией при принятии решения федеральным учреждением об ограничениях движения автотранспорта на федеральных трассах, проходящих через территорию региона, в случаях ухудшения погодных условий.
"Сюрпризов и накладок по перекрытиям дорог быть не должно. В зимний период это критически важно. Если знать о перекрытиях заранее, то мы можем информировать людей, перенаправлять их в точки, где есть остановочные пункты, питание, ночлег, а не вызволять их из тяжелых ситуаций", - сказал Дмитрий Азаров.
Глава региона также поручил минтрансу проверить все сложные участки и крупные точки отстоя транспорта, движущегося по федеральным трассам на территории Самарской области.
Напомним, из-за плохих погодных условий в конце декабря 2021 года и начале января текущего года ФКУ "Поволжуправтодор" уже принимались решения о перекрытии движения по участкам федеральных трасс, проходящих в регионе.
Последние комментарии
Провести цифровую трансформацию всей страны Расскажите что это Непонятно Поговорите о вертуальной реальности открыто Вроде прошлый век и очки вертуальной реальности кино Все же смотрят телевизор
Ну посмотрим далее.....может еще месяц коту под хвост.
Здравствуйте. Представители администрации г. Отрадный пишут нам, что информация не верная
Вы большие молодцы! Дай Бог Вам здоровья и долгих лет жизни.
Класснно