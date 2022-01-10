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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поручил организовать дополнительный транспорт в связи со строительством метро в центре Самары

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 10 января, на оперативном совещании в правительстве губернатор Дмитрий Азаров поднял вопрос об организации движения общественного транспорта в связи с началом строительства в областной столице новой станции метрополитена.

Глава региона подчеркнул, что мэрии города требуется проанализировать скорректированную схему движения общественного транспорта и при необходимости принять дополнительные меры, чтобы снизить неудобства горожан. 

В связи с началом строительных работ станции метро "Театральная" с 10 января 2022 года до 31 декабря 2024 года изменена схема движения трамвайных маршрутов №№ 5, 15, 20, 20к, 22. В том числе приостановлено движение трамваев по ул. Галактионовская на участке от ул. Полевая до ул. Красноармейская, которые теперь двигаются по ул. Арцыбушевская.

Глава минстроя Николай Плаксин проинформировал, что с 10 января, как и планировалось, уже началась фактическая работа на объекте, сейчас ведется ограждение площадки. Соответственно, перекрытие движения с 10 января обоснованно и необходимо.  

"Много беспокойства у граждан вызывает перекрытие движения трамваев. Вся трамвайная ветка от Галактионовской до Полевой не работает. Это ухудшает обслуживание населения в части пассажирских перевозок. Какие компенсационные меры приняты по этой территории?" - спросил Дмитрий Азаров у главы Самары Елены Лапушкиной.

Елена Лапушкина доложила, что изменилось лишь движение трамваев, автобусы ходят по-прежнему, без изменений. "Дополнительно мы добавили на маршрут еще два автобуса", - сказала глава Самары.
"В ближайшие дни оцените, достаточно ли двух единиц автобусов, чтобы компенсировать неудобства горожан. Транспорта должно быть достаточно. Прошу оперативно собрать информацию и при необходимости внести коррективы", - отметил губернатор.

Кроме того, в ходе оперативного совещания Дмитрий Азаров поручил министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивану Пивкину еще раз отработать вопрос взаимодействия с ФКУ "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга". В частности, важен для обеспечения безопасности граждан оперативный обмен информацией при принятии решения федеральным учреждением об ограничениях движения автотранспорта на федеральных трассах, проходящих через территорию региона, в случаях ухудшения погодных условий.

"Сюрпризов и накладок по перекрытиям дорог быть не должно. В зимний период это критически важно. Если знать о перекрытиях заранее, то мы можем информировать людей, перенаправлять их в точки, где есть остановочные пункты, питание, ночлег, а не вызволять их из тяжелых ситуаций", - сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона также поручил минтрансу проверить все сложные участки и крупные точки отстоя транспорта, движущегося по федеральным трассам на территории Самарской области. 

Напомним, из-за плохих погодных условий в конце декабря 2021 года и начале января текущего года ФКУ "Поволжуправтодор" уже принимались решения о перекрытии движения по участкам федеральных трасс, проходящих в регионе.

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