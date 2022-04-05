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Общество

Госавтоинспекция Самарской области напоминает родителям о безопасности детей на дорогах

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Нередко за случаями детского травматизма на дорогах стоит безучастность взрослых к совершаемым детьми правонарушениям, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.

Безопасность детей на дороге могут обеспечить в первую очередь взрослые: родители, учителя, воспитатели, прохожие и, главным образом, водители транспортных средств.

Основные причины, из-за которых дети оказываются участниками ДТП, - это переход дороги в неустановленном месте, резкое появление ребенка на проезжей части из-за большого объекта (общественный транспорт, ограждение, снежные завалы), пересечение дороги на запрещенный сигнал светофора, игра рядом с проезжей частью или на ней, катание на велосипеде, роликах, самокат, скейтбордах и т.д., а также невнимательность из-за отвлечения на смартфоны, наушники.

Маленькие дети редко оказываются на дороге одни без взрослых, но это не означает, что их не нужно знакомить с ПДД. Взрослые должны постоянно рассказывать, что и как нужно делать, находясь рядом с проезжей частью, обращать их внимание на дорожные знаки и закреплять значение цветов светофора. В этом помогут простые и важные уроки безопасности.

Региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям своевременно обучать детей основам безопасного поведения и умению ориентироваться в дорожной ситуации, а также приложить все усилия для воспитания в ребенке потребности быть дисциплинированным на улице, осмотрительным и осторожным. И помните, личный пример - это самая доходчивая форма обучения.

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