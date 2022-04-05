Госавтоинспекция Самарской области напоминает родителям о безопасности детей на дорогах

Нередко за случаями детского травматизма на дорогах стоит безучастность взрослых к совершаемым детьми правонарушениям, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области.
Безопасность детей на дороге могут обеспечить в первую очередь взрослые: родители, учителя, воспитатели, прохожие и, главным образом, водители транспортных средств.
Основные причины, из-за которых дети оказываются участниками ДТП, - это переход дороги в неустановленном месте, резкое появление ребенка на проезжей части из-за большого объекта (общественный транспорт, ограждение, снежные завалы), пересечение дороги на запрещенный сигнал светофора, игра рядом с проезжей частью или на ней, катание на велосипеде, роликах, самокат, скейтбордах и т.д., а также невнимательность из-за отвлечения на смартфоны, наушники.
Маленькие дети редко оказываются на дороге одни без взрослых, но это не означает, что их не нужно знакомить с ПДД. Взрослые должны постоянно рассказывать, что и как нужно делать, находясь рядом с проезжей частью, обращать их внимание на дорожные знаки и закреплять значение цветов светофора. В этом помогут простые и важные уроки безопасности.
Региональная Госавтоинспекция настоятельно рекомендует родителям своевременно обучать детей основам безопасного поведения и умению ориентироваться в дорожной ситуации, а также приложить все усилия для воспитания в ребенке потребности быть дисциплинированным на улице, осмотрительным и осторожным. И помните, личный пример - это самая доходчивая форма обучения.
Последние комментарии
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !
Хорошо, что эту "аналитику" не читает население. Один эксперт - пиарщик на подряде, второй - местный чиновник. Ну и "экспертиза" соответствующая. Состояние экономики и кошельков граждан - удручающее, население сокращается ударными темпами, а называется это всё почему-то "стратегией лидерства". Просто оксюморон какой-то. И да, буду приятно удивлён, если этот комментарий не будет удалён модератором.
Мы платили туда 50.000 рублей как вступительные без чека, учебники сами покупали. Наш сын там учился 2 года, кормили холодными помоями - испортили желудок-лечились долго. Знания слабые, специально занижали оценки и намекали "позолотить ручку".Постоянные поборы на подарки для учителей и всякую ерунду!Ушли в гос школу и не желеем- лучше платить репетиторам, чем этим аферистам.
9 и 11классы не белеют?
Как же пережить этот выпендрёж ??? Кто ты такой - ЧУМА!!!