Самарский студент завоевал бронзу на международном чемпионате BRICS Future Skills Challenge

Студент Самарского государственного колледжа Павел Солдатов вошел в тройку победителей в компетенции "Блокчейн" в финале Чемпионата стран БРИКС по цифровым компетенциям будущего (Future Skills). Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

Обучающийся в ГАПОУ СО "Самарский государственный колледж" Павел Солдатов соревновался за звание чемпиона с иностранными коллегами по компетенции "Разработка решений с использованием блокчейн технологий" и занял 3 место в международном зачете.

Первое и второе места разделили студенты из Ростовской области. Золото досталось Александру Бакухину из Южного федерального университета, серебро — Владимиру Андриенко из Таганрогского колледжа морского приборостроения.

Международный чемпионат BRICS Future Skills Challenge проходит с апреля по декабрь 2022 года в очно-дистанционном формате. Соревнования по компетенции "Блокчейн" продолжались три дня.