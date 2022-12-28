МегаФон завершил сделку по покупке российского производителя программного обеспечения oneFactor

МегаФон приобрел компанию oneFactor, которая специализируется на разработке аналитических платформ на базе искусственного интеллекта. Сделка позволит оператору усилить экспертизу в области big data и предлагать новые решения для абонентов и бизнеса.
МегаФон - один из крупнейших поставщиков аналитических решений на российском рынке. За последние три года за счет разработки новых сервисов и расширения продуктового портфеля этот сегмент бизнеса удвоился в денежном выражении.
"Рынок решений на основе больших данных растет на 40% в год. Кроме банковской сферы и электронной коммерции, которые традиционно используют аналитические инструменты, активный спрос наблюдается в госсекторе - особенно востребована геоаналитика для определения туристического потенциала территорий и проектирования городской инфраструктуры. oneFactor - наш давний партнер в области big data, появление компании в периметре МегаФона позволит нам повысить эффективность этого бизнес-направления и предлагать рынку самые современные инструменты для развития бизнеса и отдельных территорий", - сказал директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев.
В результате сделки МегаФон стал владельцем 100% ООО "Единый фактор" (oneFactor). Компания создает аналитические сервисы на базе искусственного интеллекта для банковской сферы, страховых компаний, электронной коммерции, ретейла и туризма. Среди разработок компании - сервисы для оценки рисков, лидогенерация для развития коммерции и бизнеса предприятий, геоаналитика в области туризма и городской среды, а также другие продукты с использованием big data. Все текущие контракты будут сохранены, и oneFactor продолжит оказывать услуги внешним партнерам после завершения сделки.
"МегаФон - наш ключевой партнер в области разработки аналитических сервисов, - говорит Станислав Мурин, генеральный директор ООО "Единый фактор". - Мы видим огромный потенциал от синергии наших решений для предоставления наилучших сервисов нашим клиентам".
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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