МегаФон завершил сделку по покупке российского производителя программного обеспечения oneFactor

МегаФон приобрел компанию oneFactor, которая специализируется на разработке аналитических платформ на базе искусственного интеллекта. Сделка позволит оператору усилить экспертизу в области big data и предлагать новые решения для абонентов и бизнеса.

МегаФон - один из крупнейших поставщиков аналитических решений на российском рынке. За последние три года за счет разработки новых сервисов и расширения продуктового портфеля этот сегмент бизнеса удвоился в денежном выражении.

"Рынок решений на основе больших данных растет на 40% в год. Кроме банковской сферы и электронной коммерции, которые традиционно используют аналитические инструменты, активный спрос наблюдается в госсекторе - особенно востребована геоаналитика для определения туристического потенциала территорий и проектирования городской инфраструктуры. oneFactor - наш давний партнер в области big data, появление компании в периметре МегаФона позволит нам повысить эффективность этого бизнес-направления и предлагать рынку самые современные инструменты для развития бизнеса и отдельных территорий", - сказал директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев.

В результате сделки МегаФон стал владельцем 100% ООО "Единый фактор" (oneFactor). Компания создает аналитические сервисы на базе искусственного интеллекта для банковской сферы, страховых компаний, электронной коммерции, ретейла и туризма. Среди разработок компании - сервисы для оценки рисков, лидогенерация для развития коммерции и бизнеса предприятий, геоаналитика в области туризма и городской среды, а также другие продукты с использованием big data. Все текущие контракты будут сохранены, и oneFactor продолжит оказывать услуги внешним партнерам после завершения сделки.

"МегаФон - наш ключевой партнер в области разработки аналитических сервисов, - говорит Станислав Мурин, генеральный директор ООО "Единый фактор". - Мы видим огромный потенциал от синергии наших решений для предоставления наилучших сервисов нашим клиентам".