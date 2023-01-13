Житель Самарской области решил погреться в чужой машине и угнал ее

В Чапаевске Самарской области ранее судимого 23-летнего парня задержали за угон машины. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Жертвой преступления стал 36-летний мужчина, у которого пропал ВАЗ-2112 стоимостью 70 тыс. рублей.
Как выяснилось, он припарковал машину на ночь возле дома. Около 23:00 он решил прогреть автомобиль. Чтобы не ждать на морозе, мужчина оставил заведенный автомобиль незапертым и пошел домой. Когда он вернулся, "двенадцатой" уже не было.
В тот же вечер сотрудники ГИБДД заметили автомобиль. После непродолжительной погони они остановили легковушку и задержали водителя. Сидевший за рулем парень рассказал, что увидел на улице заведенную машину, которая оказалась открыта, и решил в ней погреться, а потом и прокатиться. Остановили его всего через несколько кварталов.
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.