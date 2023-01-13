Житель Самарской области решил погреться в чужой машине и угнал ее

В Чапаевске Самарской области ранее судимого 23-летнего парня задержали за угон машины. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Жертвой преступления стал 36-летний мужчина, у которого пропал ВАЗ-2112 стоимостью 70 тыс. рублей.

Как выяснилось, он припарковал машину на ночь возле дома. Около 23:00 он решил прогреть автомобиль. Чтобы не ждать на морозе, мужчина оставил заведенный автомобиль незапертым и пошел домой. Когда он вернулся, "двенадцатой" уже не было.

В тот же вечер сотрудники ГИБДД заметили автомобиль. После непродолжительной погони они остановили легковушку и задержали водителя. Сидевший за рулем парень рассказал, что увидел на улице заведенную машину, которая оказалась открыта, и решил в ней погреться, а потом и прокатиться. Остановили его всего через несколько кварталов.