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Транспорт и связь Экономика и бизнес

В Самарской области строят «умную» дорогу, способную общаться с машинами

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В январе 2023 г. самарская компания «СМАРТС» объявила об успешном окончании очередного этапа проекта «Умная дорога», полное завершение которого планируется в декабре. Проект реализуется на федеральной трассе М5 между Самарой и Тольятти. Его цель - повышение безопасности движения, а также создание инфраструктуры для подключенного и беспилотного транспорта.

Автодорожная цифровая экосистема строится по принципу Vehicle-to-everything (автомобиль, подключенный ко «всему», V2X). Это технология связи между транспортным средством и любым объектом, который может на него повлиять или может быть им затронут: автомобиль-пешеход (V2P), автомобиль-инфраструктура (V2I), автомобиль-автомобиль (V2V) и др.

Телекоммуникационная инфраструктура проекта включает в себя подземную сеть оптоволоконных микрокабелей для скоростного пропуска трафика, специальные придорожные антенны Road Side Unit (RSU) для обеспечения радиопокрытия, центр обработки данных (ЦОД). Сами машины должны быть оснащены бортовыми блоками On Board Unit (OBU). Экосистема объединяется с комплексами автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД). Вся дорожная инфраструктура будет работать как один механизм. Например, чтобы быстрее пропустить машину скорой помощи, система будет переключать сигналы светофора. Для обычного автолюбителя это означает, в первую очередь, повышение безопасности.

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