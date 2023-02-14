В Самарской области строят «умную» дорогу, способную общаться с машинами

В январе 2023 г. самарская компания «СМАРТС» объявила об успешном окончании очередного этапа проекта «Умная дорога», полное завершение которого планируется в декабре. Проект реализуется на федеральной трассе М5 между Самарой и Тольятти. Его цель - повышение безопасности движения, а также создание инфраструктуры для подключенного и беспилотного транспорта.
Автодорожная цифровая экосистема строится по принципу Vehicle-to-everything (автомобиль, подключенный ко «всему», V2X). Это технология связи между транспортным средством и любым объектом, который может на него повлиять или может быть им затронут: автомобиль-пешеход (V2P), автомобиль-инфраструктура (V2I), автомобиль-автомобиль (V2V) и др.
Телекоммуникационная инфраструктура проекта включает в себя подземную сеть оптоволоконных микрокабелей для скоростного пропуска трафика, специальные придорожные антенны Road Side Unit (RSU) для обеспечения радиопокрытия, центр обработки данных (ЦОД). Сами машины должны быть оснащены бортовыми блоками On Board Unit (OBU). Экосистема объединяется с комплексами автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД). Вся дорожная инфраструктура будет работать как один механизм. Например, чтобы быстрее пропустить машину скорой помощи, система будет переключать сигналы светофора. Для обычного автолюбителя это означает, в первую очередь, повышение безопасности.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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