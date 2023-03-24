Новокуйбышевская "Нова" уступила московскому "Динамо"

В универсальном комплексе "МТЛ Арена" волейболисты "Новы" провели заключительный матч регулярного чемпионата, передает пресс-служба регионального минспорта.

Новокуйбышевцы в рамках 30-го тура мужской Суперлиги уступили столичному "Динамо" со счетом — 0:3 (19:25, 18:25, 21:25). У хозяев площадки самым результативным игроком стал центральный блокирующий Владимир Съемщиков.

"В этот вечер "Нове" было не в чем себя упрекнуть. Команда Олега Согрина на равных билась с лидером чемпионата, - отмечается в сообщении.

Впереди у волжан матчи плей-аута среди команд не прошедших в плей-офф по итогам сезона 2022/23.