Новокуйбышевская "Нова" уступила московскому "Динамо"

В универсальном комплексе "МТЛ Арена" волейболисты "Новы" провели заключительный матч регулярного чемпионата, передает пресс-служба регионального минспорта.
Новокуйбышевцы в рамках 30-го тура мужской Суперлиги уступили столичному "Динамо" со счетом — 0:3 (19:25, 18:25, 21:25). У хозяев площадки самым результативным игроком стал центральный блокирующий Владимир Съемщиков.
"В этот вечер "Нове" было не в чем себя упрекнуть. Команда Олега Согрина на равных билась с лидером чемпионата, - отмечается в сообщении.
Впереди у волжан матчи плей-аута среди команд не прошедших в плей-офф по итогам сезона 2022/23.
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Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...