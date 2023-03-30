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Образование Общество

Нефтяники "прокачали" вуз

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сызранский НПЗ (дочернее общество НК "Роснефть") продолжает работу по оснащению СамГТУ современным оборудованием. При поддержке нефтяников сызранский филиал вуза оборудовал электролабораторию, организовал коворкинг-зону и оснастил музей цифровой техникой.

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

В подготовке специалистов вуз делает акцент на приобретение студентами практических навыков. Для будущих электриков закуплены 10 комплексов интерактивных тренажеров. С помощью 3D-технологии они точно воссоздают сценарии рабочих процессов, которые сложно и небезопасно моделировать в реальности, будь то осмотр воздушных линий электропередач или высоковольтного оборудования. Стенд "Электрические станции и подстанции" представляет собой макет трехфазной электроэнергетической системы для проведения лабораторных занятий. Он дает возможность детально изучить силовые трансформаторы, синхронные генераторы, линейные реакторы.

Музей университета теперь может вести профориентационную работу на более высоком технологическом уровне. На сегодняшний день этой первый в городе музей, где благодаря нефтяникам появилась возможность демонстрации трехмерных видеопроекций. 3D-мэппинг создает иллюзию подвижности объекта и его преображения. Технологии позволяют "оживлять" не только экскурсионный, но и образовательный материал.

Также музей пополнили 10 интерактивных настенных сенсорных панелей, управляемых микрокомпьютерами.

Кроме того, студенты Политеха получили новое пространство для учебы и общения — коворкинг-зону. Здесь размещены современные мультимедиасистемы, подключен высокоскоростной интернет и видео-конференц-связь. Столы-трансформеры позволяют организовать как индивидуальные, так и групповые занятия, что удобно для проведения собраний и работы над совместными научно-исследовательскими проектами.

"Для формирования надежного кадрового резерва "Роснефть" поддерживает учреждения образования. В Самарской губернии стратегическим партнером компании является Самарский Политех. Его студенты проходят практику на предприятиях "Роснефти", участвуют в научно-технических конференциях. Нефтяники, в свою очередь, делают все возможное для повышения уровня образовательного процесса. Так, в 2018–2021 годах в сызранском филиале университета при поддержке нашего завода создан научно-исследовательский комплекс из семи лабораторий, позволивший вузу получить лицензию на право подготовки бакалавров по направлению "Химическая технология", — отметил заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам АО "СНПЗ" Никита Захаров.

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Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

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