Юные самарцы завоевали 5 медалей на первенстве Европы по шашкам

В Турции завершилось первенство Европы по шашкам-64. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из девяти стран. Юные шашисты разыграли медали в трех дисциплинах: классическая, быстрая и молниеносная игра. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.
На международном турнире представители Самарской области завоевали пять медалей в состязаниях среди мальчиков до 9 лет. Михаил Черноземов завоевал золото в классической программе и серебро в молниеносной программе. Никита Пыренков получил три бронзы в молниеносной, быстрой и классической программах.
“Поздравляю спортсменов с успешным выступлением на международных стартах. Пять медалей являются подтверждением больших усилий и серьезного настроя. Отдельная благодарность тренерам за подготовку и всестороннюю поддержку спортсменов", - подчеркнула врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.
Последние комментарии
Какой красавчик)))
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