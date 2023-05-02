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ДТП Происшествия

На трассе Р-229 пьяный водитель без прав второй раз попался полицейским

САМАРА. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 29 апреля, на 50 км автодороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" сотрудники отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области остановили легковой автомобиль.

За рулем находился 27-летний водитель, уроженец Оренбургской области. Мужчина был с явными признаками алкогольного опьянения (запах из рта, невнятная речь).

Сотрудники полиции предложили водителю пройти медицинское освидетельствование на месте, по результатам которого было установлено алкогольное опьянение.

В ходе проверки было выявлено, что водитель в 2019 году уже привлекался за управление транспортным средством без прав. Тогда суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобиля на срок 2 года 10 месяцев.

В отношении водителя собран материал по ст. 264.1 УК РФ. Мужчину отстранили от управления транспортным средством, автомобиль помещен на специализированную стоянку.

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