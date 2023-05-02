На трассе Р-229 пьяный водитель без прав второй раз попался полицейским

В субботу, 29 апреля, на 50 км автодороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" сотрудники отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области остановили легковой автомобиль.
За рулем находился 27-летний водитель, уроженец Оренбургской области. Мужчина был с явными признаками алкогольного опьянения (запах из рта, невнятная речь).
Сотрудники полиции предложили водителю пройти медицинское освидетельствование на месте, по результатам которого было установлено алкогольное опьянение.
В ходе проверки было выявлено, что водитель в 2019 году уже привлекался за управление транспортным средством без прав. Тогда суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 5 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобиля на срок 2 года 10 месяцев.
В отношении водителя собран материал по ст. 264.1 УК РФ. Мужчину отстранили от управления транспортным средством, автомобиль помещен на специализированную стоянку.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!