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Жители Поволжья теперь могут купить залоговую недвижимость через аккредитив

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей теперь могут купить залоговую недвижимость по неипотечной сделке через аккредитив Сбера. Покупка квартиры, дома, дачи или земельного участка в залоге позволит сэкономить, а аккредитив обеспечит безопасность всех участников сделки.

Приобрести недвижимость таким образом жители Поволжья могут через сервис Домклик. Для покупки необходимо записаться на неипотечную сделку через личный кабинет в Домклик в тот центр ипотечного кредитования, где выдавался кредит под залог данной недвижимости.

"Сбер развивает ипотечные и неипотечные сервисы, чтобы предоставить людям возможность решить жилищный вопрос. Один из них — покупка залоговой недвижимости через аккредитив. Таким образом можно приобрести квадратные метры по цене ниже рыночной и без риска: деньги продавец получит после того, как выполнит все обязательства по договору", — отметила заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Светлана Панкратова.

Гид потребителя

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