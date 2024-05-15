ВТБ запускает своего мобильного оператора в Самарской области

ВТБ Мобайл начинает работу на территории Самарской области. Жители губернии могут получить SIM-карты во всех 28 отделениях банка в регионе.
Подключение к новой сети связи доступно всем жителям Самарской области вне зависимости от того, являются ли они клиентами банка. Стать абонентом ВТБ Мобайл можно также с сохранением своего прежнего номера.
Мобильный оператор банка обеспечивает безопасность связи: абоненты защищены от подмены SIM-карты и спам-звонков, а также от платных подписок и непредвиденных списаний. ВТБ Мобайл дает возможность оплачивать связь бонусами программы лояльности, совершать безлимитные звонки внутри сети и пользоваться бесплатно приложениями ВТБ Онлайн и ВТБ Мои Инвестиции, в том числе за границей и при нулевом балансе.
"Жители Самарской области уже сегодня могут воспользоваться возможностями современного мобильного оператора ВТБ Мобайл. Уверен, что пользователи оценят преимущества, которые дает интеграция с банковскими сервисами, выгодные тарифы на услуги связи, а также функцию дополнительной защиты от мошеннических звонков с подозрительных и подменных номеров", − отметил Максим Папков, единый бизнес-лидер банков ВТБ и "Открытие" в Самарской области — вице-президент.
"ВТБ Мобайл доступен в более чем двадцати регионах России: от Москвы до Владивостока. В этом году мы планируем удвоить число регионов присутствия оператора. Наших абонентов привлекают выгодные условия, удобное подключение и безопасное использование связи. Мы работаем с разными сегментами населения, активно поддерживаем социальные категории. Для людей пенсионного возраста предоставляем льготные тарифы на услуги связи. Похожие условия действуют и для самозанятых клиентов ВТБ. Мы намерены и дальше активно развивать географию и укреплять позиции оператора ВТБ на рынке мобильной связи и услуг цифровых сервисов", − подчеркнул Алексей Чернецов, генеральный директор ВТБ Мобайл.
Также для пенсионеров оператор предлагает совместный продукт со страховой компанией "Пульс": бесплатный полис от травм и инвалидности со страховым покрытием в 100 тыс. рублей, действующий на всей территории России.
Всем новым абонентам ВТБ Мобайл доступен к подключению Оптимальный пакет — 30 Гбайт интернет-трафика, 500 минут звонков по России и 50 SMS всего за 400 рублей в месяц. В абонентскую плату включен безлимитный трафик в мессенджерах, а неиспользованные минуты и гигабайты переносятся на следующий месяц. В дальнейшем клиент может настроить индивидуальный тарифный план в мобильном приложении ВТБ Мобайл или на сайте оператора. При переходе к оператору со своим номером начисляется бонус в размере 1000 рублей на счет.
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Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)