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Транспорт и связь Экономика и бизнес

ВТБ запускает своего мобильного оператора в Самарской области

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ Мобайл начинает работу на территории Самарской области. Жители губернии могут получить SIM-карты во всех 28 отделениях банка в регионе.

Подключение к новой сети связи доступно всем жителям Самарской области вне зависимости от того, являются ли они клиентами банка. Стать абонентом ВТБ Мобайл можно также с сохранением своего прежнего номера.

Мобильный оператор банка обеспечивает безопасность связи: абоненты защищены от подмены SIM-карты и спам-звонков, а также от платных подписок и непредвиденных списаний. ВТБ Мобайл дает возможность оплачивать связь бонусами программы лояльности, совершать безлимитные звонки внутри сети и пользоваться бесплатно приложениями ВТБ Онлайн и ВТБ Мои Инвестиции, в том числе за границей и при нулевом балансе.

"Жители Самарской области уже сегодня могут воспользоваться возможностями современного мобильного оператора ВТБ Мобайл. Уверен, что пользователи оценят преимущества, которые дает интеграция с банковскими сервисами, выгодные тарифы на услуги связи, а также функцию дополнительной защиты от мошеннических звонков с подозрительных и подменных номеров", − отметил Максим Папков, единый бизнес-лидер банков ВТБ и "Открытие" в Самарской области — вице-президент.

"ВТБ Мобайл доступен в более чем двадцати регионах России: от Москвы до Владивостока. В этом году мы планируем удвоить число регионов присутствия оператора. Наших абонентов привлекают выгодные условия, удобное подключение и безопасное использование связи. Мы работаем с разными сегментами населения, активно поддерживаем социальные категории. Для людей пенсионного возраста предоставляем льготные тарифы на услуги связи. Похожие условия действуют и для самозанятых клиентов ВТБ. Мы намерены и дальше активно развивать географию и укреплять позиции оператора ВТБ на рынке мобильной связи и услуг цифровых сервисов", − подчеркнул Алексей Чернецов, генеральный директор ВТБ Мобайл.

Также для пенсионеров оператор предлагает совместный продукт со страховой компанией "Пульс": бесплатный полис от травм и инвалидности со страховым покрытием в 100 тыс. рублей, действующий на всей территории России.

Всем новым абонентам ВТБ Мобайл доступен к подключению Оптимальный пакет — 30 Гбайт интернет-трафика, 500 минут звонков по России и 50 SMS всего за 400 рублей в месяц. В абонентскую плату включен безлимитный трафик в мессенджерах, а неиспользованные минуты и гигабайты переносятся на следующий месяц. В дальнейшем клиент может настроить индивидуальный тарифный план в мобильном приложении ВТБ Мобайл или на сайте оператора. При переходе к оператору со своим номером начисляется бонус в размере 1000 рублей на счет.

 

200 минут

500 минут

1000 минут

3 ГБ

250 ₽

300 ₽

500 ₽

30 ГБ

350 ₽

400 ₽

600 ₽

60 ГБ

600 ₽

700 ₽

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