Выпускники Юридического института Самарского университета им. Королева вошли в число самых оплачиваемых в стране

Представлен свежий рейтинг исследовательского центра SuperJob.

Самарский национальный исследовательский университет им. Королёва в очередной раз подтвердил свои позиции в рейтинге SuperJob по уровню зарплат молодых специалистов занятых в юридической сфере и окончивших вуз в 2018–2023 годах.

Самарский университет им. Королёва, как и год назад, вышел на 12-е место среди российских вузов. За год зарплата выпускников Юридического института выросла на 12 000 рублей и составила 97 000 в месяц.

На первом месте рейтинга — Московский государственный институт международных отношений (МИД РФ). На второй строке — Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Третье место занимает Санкт-Петербургский государственный университет.