Дефицит кадров: свыше 1 тыс. педагогов требуется рынку труда Самарской области

В настоящее время на рынке труда Самарской области существует нехватка педагогических кадров. По данным региональной службы занятости, количество вакансий превышает 1 тысячу. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ СО "Управляющий центр занятости населения".
Особенно востребованы воспитатели дошкольных учреждений — их требуется 433 человека. Также нужны учителя математики, русского языка, физики, информатики и физкультуры.
Размер заработной платы учителей варьируется от 25 до 60 тысяч рублей в зависимости от их опыта, нагрузки и места работы.
За 2024 год при поддержке центров занятости региона более 400 человек были трудоустроены в школы, вузы и ссузы. Однако потребность в кадрах еще остается актуальной для ряда образовательных учреждений.
"Пройти переобучение или повысить свою квалификацию по педагогическим направлениям можно через центр занятости бесплатно. Для этого необходимо обратиться в удобный для гражданина территориальный центр", — отметил директор кадрового центра Самарской области Александр Митюхин.
Помимо педагогов в образовательные учреждения требуются и другие специалисты: медсестры, повара, библиотекари, секретари и делопроизводители.
Последние комментарии
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.