Дефицит кадров: свыше 1 тыс. педагогов требуется рынку труда Самарской области

В настоящее время на рынке труда Самарской области существует нехватка педагогических кадров. По данным региональной службы занятости, количество вакансий превышает 1 тысячу. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ СО "Управляющий центр занятости населения".

Особенно востребованы воспитатели дошкольных учреждений — их требуется 433 человека. Также нужны учителя математики, русского языка, физики, информатики и физкультуры.

Размер заработной платы учителей варьируется от 25 до 60 тысяч рублей в зависимости от их опыта, нагрузки и места работы.

За 2024 год при поддержке центров занятости региона более 400 человек были трудоустроены в школы, вузы и ссузы. Однако потребность в кадрах еще остается актуальной для ряда образовательных учреждений.

"Пройти переобучение или повысить свою квалификацию по педагогическим направлениям можно через центр занятости бесплатно. Для этого необходимо обратиться в удобный для гражданина территориальный центр", — отметил директор кадрового центра Самарской области Александр Митюхин.

Помимо педагогов в образовательные учреждения требуются и другие специалисты: медсестры, повара, библиотекари, секретари и делопроизводители.