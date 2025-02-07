Ростех прокомментировал ситуацию с машинами скорой помощи в Самаре

Ростех безвозмездно передал Самарской области почти 70 машин скорой помощи. Об этом госкорпорация сообщила в своем телеграм-канале.
Вероятно, публикация стала ответом на недавнее заявление губернатора Вячеслава Федорищева, заявившего о необходимости проверить схему с передачи автопарка скорой помощи на аутсорсинг.
"Я читал обращения людей, которые работают на этих машинах. Они писали не о качестве автомобилей, а о том, каким образом вообще работа построена. У меня складывается впечатление, что это такая большая афера, когда мы платим за машины дороже, чем могли бы, если бы просто их закупали. И при этом нашим жителям предосталяем худшее качество, чем было бы, если бы этого не было. То есть мы приплачиваем за плохое качество организации работы. Нам такого не надо", — сказал губернатор на совещании правительства 4 февраля.
Напомним, самарская городская станция скорой медицинской помощи перешла на аутсорсинг автопарка еще в начале 2020 года. Чиновники объясняли это необходимостью заменить старые машины. Оператором выступает ООО "РТ-Скорая помощь".
В Ростехе сообщили, что в 2020 г. с регионом был подписан трехлетний контракт на 67 машин скорой помощи со штатом водителей.
"Автомобили были закуплены новыми и полностью оборудованы медтехникой. После заключения следующего трехлетнего контракта с областью на еще 67 новых автомобилей компания бесплатно передала в 2023 году все машины от прошлого соглашения в собственность региона для дальнейшего повышения охвата населения услугами скорой помощи", — отметили в госкорпорации.
В сообщении Ростеха также отмечается, что "РТ-Социальная сфера" реализует программу предоставления машин скорой помощи для медицинских организаций во многих областях России. В рамках контрактов техника находится на балансе компании, которая ведет техобслуживание автомобилей и установленного медоборудования, а также содержит штат профессиональных водителей.
"Для станций скорой помощи это стоит дешевле, чем содержать свой автопарк", — заверяют в госкорпорации.
Всего за пять лет "РТ-Социальная сфера" предоставила субъектам России почти 400 новых автомобилей скорой помощи.
Последние комментарии
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сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас