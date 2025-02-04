Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил региональному минздраву провести аудит работы скорой помощи. Об этом он заявил на оперативном совещании правительства во вторник, 4 февраля.

"Я несколько раз общался с водителями, с фельдшерами, которые работают на скорой помощи. Проблема еще в нечеловеческом отношении к работающим специалистам высокой квалификации, в том числе к водителям и фельдшерам. Там чудовищные перегрузки вследствии нашей управленческой некомпетентности вплоть до фикции в отношении многих регламентирующих моментов. Надо расшивать это финансово, давая лучшие условия для сотрудников, нормативно, регламентируя работу так, чтобы она была в нормальных условиях, и обеспечивая себя в том числе техникой", — сказал губернатор.

По его словам, минздрав должен привлечь к аудиту и компанию, которая предоставляет автомобили скорой помощи:

"Я читал обращения людей, которые работают на этих машинах. Они писали не про качество автомобилей, а про то, каким образом вообще работа построена. У меня складывается впечатление, что это такая большая афера, когда мы платим дороже за машины, чем могли бы, если бы просто ее закупали. И при этом для наших жителей обеспечиваем худшее качество, чем было бы, если бы этого не было. То есть мы приплачиваем за плохое качество организации работы. Нам такого не надо".

Вячеслав Федорищев поручил врио министра здравоохранения Андрею Орлову провести аудит оперативно и встретиться с коллективами.

Самарская городская станция скорой медицинской помощи перешла на аутсорсинг автопарка еще в начале 2020 года. Чиновники объясняли это необходимостью заменить старые машины. Оператором является ООО "РТ-Скорая помощь".