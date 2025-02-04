16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Похоже на аферу": губернатор — о схеме с машинами скорой помощи Самары Губернатор Самарской области назвал приоритетом повышение производительности труда Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников "Авиакора" с 95-летием завода Вячеслав Федорищев доложил президенту о строительстве школ и больниц в регионе Губернатор: "Третий этап набережной в Тольятти мы перепроектируем полностью"

Губернатор Власть и политика

"Похоже на аферу": губернатор — о схеме с машинами скорой помощи Самары

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 237
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил региональному минздраву провести аудит работы скорой помощи. Об этом он заявил на оперативном совещании правительства во вторник, 4 февраля.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

"Я несколько раз общался с водителями, с фельдшерами, которые работают на скорой помощи. Проблема еще в нечеловеческом отношении к работающим специалистам высокой квалификации, в том числе к водителям и фельдшерам. Там чудовищные перегрузки вследствии нашей управленческой некомпетентности вплоть до фикции в отношении многих регламентирующих моментов. Надо расшивать это финансово, давая лучшие условия для сотрудников, нормативно, регламентируя работу так, чтобы она была в нормальных условиях, и обеспечивая себя в том числе техникой", — сказал губернатор.

По его словам, минздрав должен привлечь к аудиту и компанию, которая предоставляет автомобили скорой помощи:

"Я читал обращения людей, которые работают на этих машинах. Они писали не про качество автомобилей, а про то, каким образом вообще работа построена. У меня складывается впечатление, что это такая большая афера, когда мы платим дороже за машины, чем могли бы, если бы просто ее закупали. И при этом для наших жителей обеспечиваем худшее качество, чем было бы, если бы этого не было. То есть мы приплачиваем за плохое качество организации работы. Нам такого не надо".
Вячеслав Федорищев поручил врио министра здравоохранения Андрею Орлову провести аудит оперативно и встретиться с коллективами.

Самарская городская станция скорой медицинской помощи перешла на аутсорсинг автопарка еще в начале 2020 года. Чиновники объясняли это необходимостью заменить старые машины. Оператором является ООО "РТ-Скорая помощь".

Гид потребителя

Последние комментарии

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Ольга Викторовна 14 июня 2024 10:04 Вячеслав Федорищев обсудил с жителями Тольятти проблемные вопросы

Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2