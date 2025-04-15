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К юбилею Победы обнулят трафик на сайты о героях войны Исследование Авито: 50% пользователей общаются только через онлайн-звонки и чаты На алмазных месторождениях в Арктике появилась связь Опция "Защита близких" понравилась мужчинам М.Видео-Эльдорадо и Авито расширили программу выкупа смартфонов до 24 регионов РФ

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К юбилею Победы обнулят трафик на сайты о героях войны

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В преддверии 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне МегаФон предоставит абонентам бесплатный мобильный интернет на сайты, где можно узнать о подвигах героев и рассказать о своих близких, жизнь которых была неразрывно связана с событиями тех лет. С 15 апреля оператор обнуляет трафик на наиболее популярные ресурсы, чтобы пользователи знакомились с уникальными архивами без ограничений вне зависимости от тарифа.

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

К юбилею Победы приурочено множество праздничных мероприятий: традиционно россияне участвуют в акции "Бессмертный полк", делятся воспоминаниями о своих родственниках, участвовавших в войне, а молодое поколение обращается к архивам, чтобы осмыслить историю страны и своей семьи.

С 15 апреля по 30 июня 2025 года МегаФон предоставит безлимитный доступ на тематические сайты, где можно получить архивные документы о призыве или награждении своих близких, воевавших в 1940-е, поучаствовать в акции "Бессмертный полк" онлайн, прочитать трогательные письма с фронта и изучить другую полезную информацию.

"В преддверии юбилея Победы все больше людей обращаются к семейным архивам, вспоминают истории близких, изучают письма с фронта. Мы хотим, чтобы эти моменты были доступны каждому — без оглядки на гигабайты. Обнуляя трафик на тематические сайты, мы снимаем барьеры и поддерживаем стремление людей сохранить и передать эту память дальше", — отмечает коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

В список были включены следующие ресурсы:

  • polkrf.ru и moypolk.ru — порталы, на которых можно разместить фото участника войны и рассказать его историю;
  • pamyat-naroda.ru — сайт, где можно узнать судьбу родственников, участвовавших в войне, и найти информацию о наградах;
  • obd-memorial.ru — база данных защитников Отечества, погибших или пропавших без вести в период ВОВ;
  • podvignaroda.ru — сайт с документами о ходе и итогах основных боевых операций, подвигах и наградах солдат ВОВ;
  • heroes.pobedarf.ru — виртуальный музей Победы с информацией о военной технике и городах воинской славы;
  • victorymuseum.ru — сайт Музея Победы в Москве с виртуальными экскурсиями и различными акциями памяти;
  • may9.ru — официальный сайт празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, где размещены актуальные новости, исторические факты, архивные фото и видео, письма с фронта.

Трафик на перечисленных порталах будет обнуляться автоматически у всех клиентов оператора на территории России с положительным балансом счета. Гигабайты, потраченные на перекрестные ссылки, включая "ВКонтакте", "Одноклассники" и видеохостинги, тарифицируются по условиям абонентского тарифа.

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Последние комментарии

Юлия Шевченко 25 сентября 2016 17:02 Поволжский филиал "МегаФона" возглавил Владимир Карпушкин

здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???

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