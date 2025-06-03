"Тольяттиазот" презентовал пятую серию мультфильма "Приключения Толика Азотова"

"Тольяттиазот" презентовал новую серию мультипликационного сериала "Приключения Толика Азотова". Премьера состоялась в День защиты детей в модельной библиотеке Тольятти.

Пятая серия корпоративного мультфильма посвящена истории минеральных удобрений, которые влияют на плодородие почвы. Юные герои — Толик Азотов и его сестра Вероника — путешествуют во времени и изучают разные способы увеличения урожая в Древнем Египте, средневековой Европе и Китае. Переносясь из эпохи в эпоху, они узнают о научных исследованиях, касающихся необходимых для роста растений химических элементов.

Первыми зрителями нового выпуска стали посетители библиотеки "Для друзей" — пространства для чтения и общения в формате литературного кафе. В дополнение к демонстрации мультфильма детей познакомили с ТОАЗом посредством виртуальной экскурсии, рассказали о вкладе предприятия в охрану окружающей среды региона и провели интерактивную викторину на тему экологии. В мероприятии приняли участие около 40 детей в возрасте от 5 до 15 лет.

Все участники встречи получили тематические подарки от Компании, а в фонд библиотеки были переданы книги по химии и наборы экологического лото.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

— Юбилейную серию полюбившегося многим мультипликационного сериала мы приурочили ко Дню защиты детей. Камерная атмосфера модельной библиотеки позволила не только оценить сюжет, но и сразу после просмотра обсудить ключевую миссию "Тольяттиазота" по обеспечению продовольственной безопасности в стране и мире. Финальную черту встречи подвела еще одна важная тема, на которую предприятие обращает особое внимание, — природоохранная деятельность, — что позволяет дополнить список мероприятий по экологическому воспитанию подрастающего поколения, проводимых Компанией.