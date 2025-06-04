ИТ-холдинг Т1 и "Транснефть - Технологии" планируют совместно развивать цифровые решения в нефтегазовой отрасли

ИТ-холдинг Т1 и "Транснефть - Технологии", ключевой центр ИТ-компетенций "Транснефти", заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ, подписанный на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР 2025), закрепляет долгосрочное сотрудничество в области разработки, внедрения и продвижения отечественных информационных технологий для топливно-энергетического комплекса.
Соглашение направлено на создание и продвижение совместных решений на базе ИТ-продуктов "Транснефти" и ИТ-холдинга Т1. Партнеры планируют реализовывать совместные проекты, развивать и поддерживать цифровые разработки на рынках России и зарубежья.
"Подписанное соглашение с "Транснефть — Технологии" — это важный шаг в укреплении технологической независимости. Объединяя наши компетенции, мы создаем решения, которые не только замещают зарубежные аналоги, но и обеспечивают бизнесу новые возможности для цифровой трансформации", — отметил Кирилл Булгаков, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1.
"В сферах, где мы обладаем высокими компетенциями, мы стремимся создавать возможности не только для себя, но и для других компаний. С учетом именно этого подхода разработано несколько индустриальных ИТ-продуктов, которые воплощают в себе десятилетия накопленной промышленной экспертизы. Для того чтобы и далее иметь возможность сосредоточиться только на развитии функциональности и усилении преимуществ данных продуктов для нас и компаний отрасли, было принято решение о поиске партнера, который возьмет на себя часть обязанностей по продвижению на рынке", — рассказал генеральный директор ООО "Транснефть - Технологии" Дмитрий Дворников.
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