По факту ДТП с четырьмя погибшими в Сызранском районе возбуждено уголовное дело

В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли четыре человека, сообщает региональное СУ СК РФ.

Напомним, 13 июня, произошло столкновение грузовых автомобилей Scania и Iveco и трех легковых автомобилей Renault Logan, Hyundai Solaris и Lada Granta на 879 км автомобильной дороги М-5 "Урал" в районе н. п. Новозаборовский м. р. Сызранский.

По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, на месте ДТП погибли 33-летний водитель автомобиля Reno Logan и три пассажира, двое из которых несовершеннолетние. Еще один несовершеннолетний пассажир Reno Logan доставлен в медицинское учреждение с различными травмами.

"Следователем следственного отдела по городу Сызрани СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). В рамках расследования уголовного дела назначены автотехническая и судебно-медицинские экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — уточняют в ведомстве.