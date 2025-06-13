По факту ДТП с четырьмя погибшими в Сызранском районе возбуждено уголовное дело

В Самарской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли четыре человека, сообщает региональное СУ СК РФ.
Напомним, 13 июня, произошло столкновение грузовых автомобилей Scania и Iveco и трех легковых автомобилей Renault Logan, Hyundai Solaris и Lada Granta на 879 км автомобильной дороги М-5 "Урал" в районе н. п. Новозаборовский м. р. Сызранский.
По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции, на месте ДТП погибли 33-летний водитель автомобиля Reno Logan и три пассажира, двое из которых несовершеннолетние. Еще один несовершеннолетний пассажир Reno Logan доставлен в медицинское учреждение с различными травмами.
"Следователем следственного отдела по городу Сызрани СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц). В рамках расследования уголовного дела назначены автотехническая и судебно-медицинские экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", — уточняют в ведомстве.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!