В Сызранском районе столкнулись два грузовика и три легковушки, есть погибшие взрослые и дети

Прокуратура Сызранского района проводит проверку в связи ДТП с участием двух грузовых и трех легковых автомобилей, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.
В пятницу, 13 июня, примерно в 15:00 произошло столкновение грузовых автомобилей Scania и Iveco и трех легковых автомобилей Renault Logan, Hyundai Solaris и Lada Granta на 879 км автомобильной дороги М-5 "Урал" в районе н. п. Новозаборовский м. р. Сызранский.
Погибло четыре человека, в том числе два ребенка. Один ребенок доставлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь.
На месте происшествия работу правоохранительных органов и спасательных служб координирует исполняющий обязанности прокурора Сызранского района Геннадий Лебедев.
Сотрудниками ГИБДД организовано реверсивное движение.
После осмотра места происшествия будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц).
Прокуроратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!