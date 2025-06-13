В Сызранском районе столкнулись два грузовика и три легковушки, есть погибшие взрослые и дети

Прокуратура Сызранского района проводит проверку в связи ДТП с участием двух грузовых и трех легковых автомобилей, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

В пятницу, 13 июня, примерно в 15:00 произошло столкновение грузовых автомобилей Scania и Iveco и трех легковых автомобилей Renault Logan, Hyundai Solaris и Lada Granta на 879 км автомобильной дороги М-5 "Урал" в районе н. п. Новозаборовский м. р. Сызранский.

Погибло четыре человека, в том числе два ребенка. Один ребенок доставлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь.

На месте происшествия работу правоохранительных органов и спасательных служб координирует исполняющий обязанности прокурора Сызранского района Геннадий Лебедев.

Сотрудниками ГИБДД организовано реверсивное движение.

После осмотра места происшествия будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц).

Прокуроратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.