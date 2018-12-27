16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
СПЧ при президенте выступил в защиту профессора Трещевой В 2018 г. в регионе открылось восемь детских садов и две новые школы До 2025 г. в Самарской области построят не менее 25 новых образовательных объектов Промышленная симфония: культурный месседж в индустриальном формате В губернии подведены итоги конкурса "Наставник в системе образования Самарской области-2018"

Образование Общество

В 2018 г. в регионе открылось восемь детских садов и две новые школы

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 295
Версия для печати

Восемь детских садов и две новые школы открыли свои двери детям Самарской области в 2018 году.

Решение проблем нехватки мест в дошкольных учреждениях и обеспечения школами новых микрорайонов с 2019 г. ускорит реализация национального проекта "Образование".

В 2018 г. в Самарской области активно создавались новые места в детских садах. На эти цели региону была выделена федеральная субсидия 419,5 млн рублей. В результате в регионе построено восемь новых детсадов, возвращено в систему образования еще одно дошкольное учреждение. Всего до конца 2018 г. должно быть введено в строй 1,8 тыс. новых мест в детских садах, в том числе 405 мест для детей ясельного возраста (от двух месяцев до трех лет).

В День знаний 1 сентября 2018 г. в регионе открыли свои двери для учеников две новых школы: Образовательный центр № 1 в микрорайоне Кошелев-парк на 1,4 тыс. мест и школа на 200 мест в с. Новодевичье Шигонского района. В то же время в губернии начато строительство и проектирование еще шести новых школ, которые смогут принять более 8 тыс. учеников.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В Самаре подвели итоги конкурса "Студент года-2018"

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

В школе №3 Самары прозвенел последний звонок

Мастер-класс от экс-повара Кремлевского кулинарного комбината Виктора Белова

Мастер-класс от экс-повара Кремлевского кулинарного комбината Виктора Белова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6