До 2025 г. в Самарской области построят не менее 25 новых образовательных объектов

До 2025 г. в регионе должно быть построено не менее 25 новых объектов общего образования, федеральный бюджет выделит на это более 2 млрд рублей.

С 2019 г. расширение и модернизацию сети учебных учреждений губернии ускорит реализация приоритетного национального проекта "Образование".

В правительстве Самарской области создан проектный комитет по региональной составляющей нацпроекта, 10 декабря прошло его первое заседание. Уже подтверждены объемы финансирования нацпроекта на 2019 г. — они составят 1,2 млрд руб., в том числе 336 млн руб. — из федерального бюджета, 790 млн руб. — из областного, не менее 68,6 млн руб. должны вложить муниципалитеты.

В рамках национального проекта в Самарской области планируется реализация восьми региональных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Цифровая образовательная среда", "Молодые профессионалы", "Социальная активность", "Учитель будущего", "Поддержка семей, имеющих детей" и "Новые возможности для каждого".

Уже подтверждены объемы финансирования проектов из федерального бюджета на 2019 год. Общие поступления средств из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Образование" ожидаются в объеме 366 млн руб., затраты областного бюджета планируются в объеме 790 млн руб., не менее 68,6 млн руб. должны вложить муниципалитеты.

Так, например, в рамках федерального проекта "Современная школа" будет выделено 264,3 млн руб. на создание новых мест в общеобразовательных организациях и 62,4 млн руб. — на создание центров цифрового и гуманитарного профилей в школах на селе и малых городах.

Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян:

— Сегодня у Самарской области есть ряд серьезных преимуществ, которые позволят нам успешно реализовать национальный проект. Здесь и значительный (около 35 млрд руб.) объем областных средств, направляемых на развитие отрасли, что говорит о ее приоритете для региональных властей, и компактность территории, что повышает доступность качественного образования для населения, и государственная модель управления образованием, позволяющая выстраивать единую образовательную политику на территории всей губернии.