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Образование Общество

"Тольяттикаучук" подписал соглашение с правительством Самарской области

ТОЛЬЯТТИ. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В правительстве Самарской области прошло подписание соглашений о создании и развитии кластеров среднего профессионального образования (СПО) в рамках федерального проекта "Профессионалитет". В Тольятти базой для кластера СПО химической отрасли был выбран ГБПУ СО "Тольяттинский химико-технологический колледж" (ТХТК). От имени работодателя - участника проекта - соглашение с министерством образования Самарской области подписал генеральный директор ООО "Тольяттикаучук" Группы "Татнефть" Юрий Морозов.

Фото: предоставлено ООО "Тольяттикаучук"

В апреле 2025 г. были объявлены победители конкурса на предоставление образовательным организациям грантов из федерального бюджета на создание кластеров СПО в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети". Федеральный проект "Профессионалитет" ставит целью модернизацию системы СПО под запросы рынка труда. ТХТК стал одним из трех учреждений среднего профессионального образования региона, отобранных для создания кластеров СПО.

ТХТК сегодня, как и на этапе становления химической промышленности города, играет важную роль в подготовке кадров. Текущий уровень развития химической промышленности Тольятти, запуск новых производств, широкомасштабное внедрение автоматизированных систем управления технологическими процессами и оборудованием требует кадры с соответствующей квалификацией.

Генеральный директор предприятия "Тольяттикаучук" Юрий Морозов вышел с инициативой к руководителю ТХТК Татьяне Михаленко для привлечения господдержки на модернизацию и оснащение учреждения всем необходимым.

Федеральный проект "Профессионалитет" нацелен на создание образовательно-производственного кластера, что предполагает объединение колледжей в партнерстве с работодателями. В соответствии с условиями проекта победитель конкурсного отбора получает господдержку в размере 100 млн р. из федерального бюджета, 30 млн р. из казны региона. Обязательным условием получения государственных средств - это наличие софинансирования индустриальных партнеров - промышленных предприятий.

Ожидается, что в 2025-2026 гг. ТХТК получит поддержу из регионального и федерального бюджета РФ, а также средства предприятий - партнеров ООО "Тольяттикаучук", ПАО "КуйбышевАзот" и АО "Тольяттиазот" в размере 180 млн рублей.

Тольяттинский химико-технологический колледж после запуска программы станет современным образовательным центром химического кластера с лабораториями для подготовки специалистов на основе интеграции образовательных организаций, реализующих программы СПО.

"Работодатели, как никто другой, заинтересованы в модернизации образовательных процессов. ООО "Тольяттикаучук" много лет сотрудничает с учреждениями, которые готовят специалистов по программам высшего образования, активно развивает направление профориентации, чтобы увлечь талантливую молодежь миром химии как можно раньше. В рамках грантовой программы "Татнефти" с 2022 г. в тольяттинских школах создавались новые оборудованные пространства для уроков химии и лаборатории. Участие в проекте кластеров СПО станет для "Тольяттикаучука" очередным этапом в реализации стратегии по привлечению на предприятие талантливых молодых кадров и будет способствовать повышению престижа рабочих профессий в химической отрасли", - отметила директор по управлению персоналом бизнес-направления "Нефтегазохимия" ООО "Тольяттикаучук" Наталия Лазарева.

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