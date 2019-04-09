Молодые ученые Самарского университета приглашают всех желающих принять участие в Тотальном диктанте

Текст диктанта прочитает врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.

13 апреля, в субботу, на площадке Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева состоится Тотальный диктант. Участие в этой образовательной акции может принять любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте www.totaldict.ru и прийти на одну из площадок Тотального диктанта в Самаре.

В Самарском университете участников ждут по адресу: ул. Лукачева, 45, корпус № 5.

Текст диктанта в этом году специально для всероссийской акции написал российский писатель Павел Басинский. Для участников диктанта в Самарском университете его прочитает врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.

Молодые ученые Самарского университета записали видео, в котором приглашают всех желающих принять участие в Тотальном диктанте.