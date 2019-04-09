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Молодые ученые Самарского университета приглашают всех желающих принять участие в Тотальном диктанте Текст "Тотального диктанта" в СОУНБ прочтет Павел Басинский Правительство региона отказалось от создания "Гагарин-центра" РЕАВИЗ лишают клинической базы Жители региона старше 50 лет смогут освоить новые профессии

Образование Общество

Молодые ученые Самарского университета приглашают всех желающих принять участие в Тотальном диктанте

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Текст диктанта прочитает врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.

13 апреля, в субботу, на площадке Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева состоится Тотальный диктант. Участие в этой образовательной акции может принять любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте www.totaldict.ru и прийти на одну из площадок Тотального диктанта в Самаре.

В Самарском университете участников ждут по адресу: ул. Лукачева, 45, корпус № 5.

Текст диктанта в этом году специально для всероссийской акции написал российский писатель Павел Басинский. Для участников диктанта в Самарском университете его прочитает врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов.

Молодые ученые Самарского университета записали видео, в котором приглашают всех желающих принять участие в Тотальном диктанте.

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