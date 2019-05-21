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Молодежная политика Общество

На форум "iВолга 2.0" поступило уже более 12 тыс. заявок

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Молодежный форум Приволжского федерального округа "iВолга 2.0" побил рекорд предыдущих лет - уже сейчас поступило 12278 заявок, и регистрация еще продолжается.

Напомним, с 23 по 31 июля 2019 года на Мастрюковских озерах две тысячи молодых людей из 14 регионов ПФО, других субъектов Российской Федерации, а также представители молодежи иностранных государств будут защищать свои проекты и проходить образовательные программы.

Молодежный форум Приволжского федерального округа "iВолга" проходит под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО. Организатором форума является правительство Самарской области при поддержке федерального агентства по делам молодежи.

Появление новых смен, обновление полюбившихся, совершенствование системы регистрации и подготовка уникальной образовательной программы — все это дало форуму высокий интерес участников.

"Обновление форума "iВолга 2.0" — это полная переработка образовательной и культурно-спортивной программы. То, что мы движемся в правильном направлении, подтверждает заявочная кампания. В 2017 году 11606 молодых человек захотели принять участие в форуме, в 2018 году — 12266. В этом году регистрация продлится еще три недели, при этом мы уже получили рекордное количество заявок — 12278. Радует большая активность всех регионов ПФО, именно от них мы получили огромное количество писем с просьбами продлить регистрацию и пошли навстречу. Сейчас мы готовим онлайн и оффлайн мероприятия для того, чтобы помочь участникам грамотно оформить свои проекты. Всю актуальную информацию можно узнать на нашем сайте, а также в социальных сетях (https://vk.com/ivolgaforum2019)", — рассказала директор Форума Кристина Гнатюк.

Участие в форуме — бесплатное. Приглашаются жители всех регионов Поволжья от 18 до 30 лет, тогда как федеральная смена "Наука и образование будущего" ждет молодежь со всей России.

Чтобы стать участником "iВолга 2.0", до 9 июня 2019 года необходимо:
1. зарегистрироваться на сайте ivolgaforum.ru и подтвердить свою регистрацию по почте;
2. подать заявку на мероприятие myrosmol.ru/measures/view/25815;
3. заполнить форму проекта на сайте ivolgaforum.ru.

Эксперты проведут предварительную оценку проектов, которые будут поданы до 26 мая. Потенциальные участники смогут получить обратную связь о своем проекте и доработать его до основного этапа отбора.

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