Новый управляющий Автозаводского отделения Сбербанка рассказал о приоритетах в работе

Новый управляющий Автозаводского отделения ПАО Сбербанк Вячеслав Безруков дал свою первую с момента назначения на должность пресс-конференцию. Он рассказал журналистам о себе, о философии банка и новых возможностях для клиентов.

Вячеслав Безруков вступил в нынешнюю должность 17 июня 2019 года, всего же его опыт работы в банковской системе порядка 20 лет. Трудовую деятельность в Сбербанке он начал в 1998-м с должности управляющего Мелекесским (Димитровградским) отделением, а с 2008 года и до последнего времени возглавлял Ульяновский филиал банка.

Сегодня в зоне ответственности Вячеслава Безрукова деятельность Сбербанка в Тольятти, Сызрани, Октябрьске, Жигулевске, а также в Ставропольском, Сызранском и Шигонском районах. В Автозаводском отделении Сбербанка обслуживается более 16,5 тыс. предпринимателей. За девять месяцев здесь было открыто 4 тыс. расчетных счетов клиентам малого бизнеса, а для развития бизнеса этой категории было выдано кредитов на сумму 1 млрд рублей. Крупный и средний бизнес занял более 2,5 млрд рублей.

В банке уверены, что самый ценный ресурс сегодня — время. На этой философии строятся все новые продукты и сервисы банка. Так, с помощью онлайн-сервисов Сбербанка можно не только оплачивать услуги ЖКХ, совершать переводы, но и брать кредиты, покупать недвижимость и даже открывать собственное дело.

"Основа философии Сбербанка — это экономить для человека самое главное, что у него есть — его время. Мы максимально внедряем современные технологические решения, которые позволяют большинство запросов клиентов реализовать в онлайн-пространстве. Сэкономленное время, можно посвятить своим близким, а также образованию и хобби", — рассказал Вячеслав Безруков.

В ходе пресс-конференции он сообщил, что за девять месяцев этого года в Автозаводском отделении выдано потребительских кредитов на 9 млрд руб., что на 19% больше, чем в 2018 году. С начала года более 3200 семей получили ипотеку в Тольятти, Жигулевске и Сызрани, при этом каждый седьмой клиент оформляет ипотеку через сервис ДомКлик от Сбербанка. Сервис ДомКлик позволяет подать заявку на ипотеку онлайн, а приехать в офис банка понадобится только один раз на подписание документов. Сервис помогает купить и продать недвижимость, снять квартиру.

Вячеслав Безруков отметил, что Автозаводское отделение реализует большое число социально значимых проектов. Так, в июне этого года благодаря совместной инициативе Сбербанка, ООО "Объединённая Транспортная карта", компании Visa и администрации Тольятти запущен проект по оплате проезда в общественном транспорте с помощью бесконтактных карт и смартфонов. Сегодня в среднем каждый день тольяттинцы оплачивают банковскими картами 1700 поездок в общественном транспорте, и эта цифра будет расти. Банк участвует в реализации социальных, культурных и экологических проектов региона: это ежегодный "Зеленый марафон" Сбербанка, посадка деревьев, участие в субботниках.

"Тольятти очень интересный современный город, здесь хорошо развит бизнес, с которым мы продолжим выстраивать партнерские отношения", — сказал в завершение пресс-конференции руководитель Автозаводского отделения.