Ночные линзы сделают мечту реальностью

Возможно ли без операции и очковой коррекции обрести 100% зрение в течение дня? Кто же о таком не мечтает. Еще накануне днем плохо видел, ночью поспал и свершилось чудо… Все видишь на 100% без очков и линз. Можно работать, читать и заниматься спортом, И это не просто мечта — это реальность, которая стала доступной благодаря ночным линзам. О возможностях ортокератологических линз мы попросили рассказать эксперта — врача-офтальмолога Самарской офтальмологической клиники Ольгу Лугачеву (Паршину).

— Каковы показания к применению ночных линз?

— Ночные линзы — это способ коррекции зрения без оперативного вмешательства. Они могут быть назначены при близорукости (миопии) — до 8 диоптрий, дальнозоркости — до 3,5 диоптрий и астигматизме — до 5 диоптрий.

— То, есть получается, что они подходят практически всем, у кого проблемы со зрением?

— Нет, это не совсем так. Во-первых, есть ограничения по возрасту. Мы рекомендуем такой метод коррекции деткам, начиная с 6-летнего возраста. Есть и ограничения по состоянию здоровья: воспаление глаз, дистрофия, помутнение, рубцовые изменения роговицы, синдром сухого глаза, после лазерной коррекции зрения, единственный глаз, онкология.

— А как работают ночные линзы?

— Перед сном необходимо надеть ночные линзы. Во время 8-ми часового сна линза изменяет кривизну внешней поверхности роговицы — наступает "временный эффект улучшения зрения", который длится до 24 часов.

— Получается, что, если человек спит не 8 часов, а меньше, результата не будет?

— Эффективность будет снижаться, но есть другое решение — надеть линзы заранее. Например, вы знаете, что продолжительность вашего сна 6 часов — просто надеваете эти линзы за 2 часа до сна.

— Какие преимущества у ночных линз перед другими средствами коррекции?

— Ночные линзы — идеальный вариант для спортсменов, особенно для тех, кто связан с водными видами спорта, где невозможно использовать очковую коррекцию зрения и опасно пользоваться мягкими контактными линзами. Благодаря ночным линзам можно замедлять рост миопии у детей. Это безоперационный и безопасный метод коррекции зрения.

— Насколько безопасно использование таких линз?

— Они полностью безопасны. У них 100% кислородопроницаемость. Но важно следить за их "состоянием". При наличии повреждений и неправильном уходе — обязательная замена.

— Считается, что это довольно дорогой метод коррекции зрения? Чем обусловлена такая стоимость?

— На самом деле, стоимость ортокератологических линз не выше стоимости мягких контактных линз. Разница лишь в том, что за ночные линзы мы оплачиваем всю сумму сразу, а за мягкие контактные небольшую сумму каждый месяц. В пересчете по годовой стоимости ночные линзы получаются даже выгоднее.

— Какой срок использования ночных линз?

— При правильном ношении срок службы ночных линз составит 1 год.

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