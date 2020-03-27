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Образование Общество

Детские сады в Самарской области будут закрыты до 3 апреля

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области с 30 марта по 3 апреля из-за коронавирусной инфекции деятельность детских садов будет приостановлена, сообщили в региональном министерстве образования.

"Для детей сотрудников предприятий и организаций, перечисленных в п. 2 Указа Президента от 25.03.2020 №206, будут организованы дежурные группы в детских садах", - говорится в сообщении.

Под пункт 2 попадают организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения.

Напомним, что в Самарской области зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусной инфекции. 

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