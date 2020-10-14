Отец Дионисий Лёвин: "Двери епархиальных детских центров открыты для всех"

Директор Некоммерческого фонда "Детский епархиальный образовательный центр" священник Дионисий Лёвин рассказал о достижениях и планах по развитию возглавляемой им сети образовательных учреждений.

Иерей Дионисий Лёвин — настоятель храма в честь святой блаженной Матроны Московской. Свой путь в НФ "ДЕОЦ" начинал как педагог, затем — руководитель центра, а с 2017 года занимает должность директора всей сети. Сегодня центр — это почти 400 педагогов, 11 200 учащихся, 26 учебных филиалов и более 60-ти мест реализации программ по всей области.

— Расскажите, пожалуйста, о деятельности центра.

— Если говорить про нашу основную деятельность — это дополнительное образование детей. Детский епархиальный образовательный центр — это качественное, современное дополнительное образование, это воспитание в рамках отеческих традиций и православной культуры.

Наши учителя принимают участие в различных конкурсах методических разработок, участвуют во Всероссийских конкурсах педагогов "Сердце отдаю детям", "Серафимовский учитель", "За нравственный подвиг учителя", регулярно становясь победителями и лауреатами.

Я считаю достижением создание хорошего методического отдела, который работает над учебными программами, постоянно дорабатывая их и улучшая. Далеко не каждое заведение может похвастаться таким количеством программ разной направленности (у нас их 60), начиная от декоративно-прикладного творчества и заканчивая совершенно уникальными, единственными в своём роде — искусством колокольного звона и иконописью. Есть военно-спортивные, спортивные, патриотические кружки, в этом году была написана программа по футболу.

Несомненно, это заслуга методического отдела. Они не просто пишут учебную базу, а вплетают духовно-нравственный компонент, знакомя учеников с православием.

Вторая часть нашей деятельности — это воспитание. Для нас важно не только дать знания, но и создать для детей среду, где "значимый взрослый" покажет им, каково это — быть хорошим человеком, честным, искренним и ответственным.

Создание воспитывающей среды — это, по большому счету, наша миссия, это глубокая и всесторонняя работа. Перед нами стоит глобальная задача по созданию среды, в которой ребёнок будет чувствовать себя комфортно захочет, чтобы так у него было и дома, и в окружении, начнёт формировать свой круг общения, выбирать друзей. И все благодаря тому, что среда на него повлияет.

— Какие еще достижения можете отметить?

— Мы гордимся тем, что целый ряд коллективов вышел на качественно новый уровень. Например, в Тольятти появился коллектив, который получил звание образцового. Это звание непросто заслужить, необходимо на протяжении нескольких лет занимать призовые места, являться победителями областных, региональных, всероссийских, международных конкурсов, достигнуть высокого уровня.

Также с 2018 года наши коллективы регулярно выступают на Рождественских и Пасхальных концертах в Театре оперы и балета.

В том году зимой мы провели большую конференцию на Международных Рождественских образовательных чтениях в Москве. Привезли делегацию из 180 человек (140 из них были дети) в рамках которой на главной сцене Храма Христа Спасителя наши коллективы организовали часовую концертную программу. Нам было это интересно, ведь наш центр единственный в своем роде в стране.

— Какова роль православия в образовательных программах?

— Мы ни в коем случае насильственно не воцерковляем, не заставляем менять веру или участвовать в церковных таинствах. Дети и родители вольны делать свой выбор самостоятельно. Наша задача познакомить их с православием и делаем мы это с помощью образовательных программ. Педагог в контексте урока рассказывает о христианских праздниках, традициях, православной культуре.

Все наши программы в свободном доступе выложены на сайте НФ "ДЕОЦ". Любой родитель может их скачать и посмотреть. Там чётко прописан духовно-нравственный компонент. Дети, придя в наши центры, получат не только знания по той или иной дисциплине, а познакомятся с миром православной веры. Это отличает нас от любого другого образовательного заведения.

— На какие средства существует центр?

— Мы получаем субсидии от министерства образования, которые уходят на оплату труда педагогов. Это дает возможность официально принимать на работу учителей с хорошим образованием.

Что касается закупки мебели, материалов, оборудования, оплаты коммунальных платежей — все это ложится на плечи приходов — храмов, при которых существуют центры.

— Сейчас у вас активно идет набор воспитанников. Как долго он будет продолжаться и хватит ли всем мест?

— Активная фаза набора будет до середины октября, сейчас в большинстве объединений есть места.

— Как можно записаться в детскую школу?

— Подать заявку на поступление в наш центр можно через навигатор дополнительного образования Самарской области или лично, придя в Центр. На нашем сайте нфдеоц.рф есть адреса всех учебных филиалов области и их контакты: телефон, почта. У каждого филиала есть группа в социальной сети Вконтакте, где можно посмотреть расписание, наличие мест в объединениях или связаться с администрацией центра.

В ряде филиалов руководители лично беседуют с родителями при зачислении ребенка. Я поддерживаю такой подход. Как директор, я считаю, что родители должны принимать активное участие в процессе образования детей.

— Какие объединения пользуются наибольшей популярностью?

— Популярные объединения — хореография, хор, военно-патриотический клуб, самбо, спортивные секции и прикладное творчество.

У нас есть программа "Древо православия". Она очень популярна среди детей от 4 до 14 лет и максимально отражает нашу специфику. Для нас важно, чтобы в детских центрах было интересно не только дошкольникам, детям младшего и среднего школьного возраста, но и подросткам.

— Не так давно у вас появилась психологическая помощь в центрах. Расскажите подробнее.

— У нас есть практика ежегодного анкетирования родителей. Мы делаем опрос о качестве предоставляем образовательных услуг. Было много пожеланий о создании службы психологической помощи детям. Мы поняли, что это актуально и реализовали. Начали сотрудничать с центром "Семейный очаг".

У нас есть педагог-психолог, который проводит по запросу групповые и индивидуальные занятия с детьми. Иногда организовываем выездную психологическую помощь в филиалы, в которых нет психолога.

— Какие мероприятия планируются в ближайшее время?

— В скором времени планируется сказать сложно, многое зависит от пандемии: на улице становится холодно, а в помещении мероприятия запрещены. Сейчас точно планируем региональный этап Рождественских чтений вместе с отделом религиозного образования и катехизации Самарской епархии. Информация о нём уже есть на нашем сайте нфдеоц.рф.

— Как повлияла на деятельность НФ "ДЕОЦ" пандемия?

— Пандемия, с одной стороны, стала вызовом для нас и для всей системы дополнительного образования в целом, с другой — дала нам поле для творчества. Мы проводили в режиме онлайн-конференции, родительские собрания. Трансляцию общефондовского родительского собрания за час посмотрело 24 000 зрителей, притом что всего учащихся по области 11 200. Значит, нас смотрели посторонние люди и это здорово.

Что касается обеспечения безопасности детей, то для предотвращения распространения заболевания у нас закуплены рециркуляторы воздуха, бесконтактные санитайзеры, проводится бесконтактная термометрия, делается влажная уборка, по графику проветриваются помещения.