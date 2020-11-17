МЧС предупреждает об опасности выхода на тонкий лед водоемов

По информации ФГБУ "Приволжское УГМС", в период с 16 по 20 ноября местами по Самарской области ожидается аномально холодная погода, до -23ᵒС.

В связи с понижением температур на реках области начался процесс ледообразования. На реке Сок наблюдаются забереги, на реке Большой Кинель — забереги, шугоход, на реке Чапаевка — ледостав.

Главное управление МЧС России по Самарской области предупреждает рыбаков, автомобилистов, граждан и родителей: выходить на тонкий лед и переходить водоемы чрезвычайно опасно. Он может внезапно и почти мгновенно проломиться под человеком. Собираться большому количеству людей на одном небольшом участке водоема опасно, тем более в состоянии алкогольного опьянения. Не допускается бегать, прыгать или играть в подвижные игры на льду.

Особую опасность лед представляет для детей. Оставаясь без присмотра взрослых, не зная мер безопасности, они играют на реках и прудах. Такая беспечность может обернуться трагедией.

Родителям необходимо помнить о безопасности своих детей — не оставляйте их одних, расскажите об опасности игр на льду и помните о том, что провал под лед даже в неглубоком водоеме может оказаться для ребенка смертельным.