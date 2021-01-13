Дмитрий Азаров поздравил жителей региона со 170-летним юбилеем Самарской губернии

В среду, 13 января, губернатор Дмитрий Азаров поздравил жителей региона со знаменательным праздником – 170-летним юбилеем Самарской губернии.

Глава региона отметил, что знать и ценить историю малой Родины, гордиться свершениями и приумножать их — значит не только проявлять уважение к делам поколений предков, но и строить свое будущее, опираясь на трудовые и ратные подвиги, вековые нравственные ценности и традиции.

"Наш край уникален. За 170 лет из сугубо аграрной территории область превратилась в один из ведущих промышленных, логистических, научных, культурных центров страны. Дважды за эти годы губерния приобретала столичный статус и всегда оставалась опорным регионом державы. Неоднократно именно здесь происходили события, которые оказывали решающее влияние на жизнь Поволжья и всей России", — говорится в поздравлении.

Дмитрий Азаров особо подчеркнул заслуги Самарской области в сфере освоения космического пространства, что вызывает особую гордость в год 60-летия первого полета в космос. Именно на нашей ракете-носителе Юрий Алексеевич Гагарин совершил свой первый героический полет. И сегодня 80% пилотируемых пусков в мире совершаются на ракетах Самарского производства.

"Дорогие земляки! Глубоко убежден: невозможно любить то, чего не знаешь. И чем больше мы узнаем о нашей губернии, о нашем главном достоянии — веками хранимой дружбе народов и природном богатстве волжских просторов, — тем большей гордостью проникаемся за родную землю и нашу Великую Россию", — обратился к жителям Самарской области губернатор.

Глава самарского региона отметил, что и область занимает ведущие позиции по реализации нацпроектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным, успешно претворяя в жизнь Стратегию лидерства Самарской области.

"Мы не раз доказывали, что невыполнимых задач для нас нет. Побеждать — это по-самарски! Возможность работать во благо родной земли — это огромная честь и ответственность. Я это точно знаю, поскольку навсегда связал свою судьбу с Самарской губернией. Искренне благодарю каждого из вас за взаимную поддержку, добросердечие и трудолюбие. От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, мира, добра, благополучия и успехов во всех делах и начинаниях!", — заключил Дмитрий Азаров.