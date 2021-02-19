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ДТП Происшествия

Материалы о смертельном ДТП с участием депутата отправят следователям

САМАРА. 19 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 19 февраля, депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн рассказал, что материал проверки по факту смертельного ДТП в Жигулевске направлен в следственный комитет.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Напомним, в 12:30 15 февраля на пересечении улиц Гагарина и Приволжской столкнулись Mercedes, за рулем которого был депутат гордумы Жигулевска 33-летний Егише Амроян, и Lada Granta под управлением 60-летнего мужчины. По данным областного ГУ МВД, водитель отечественного автомобиля должен был уступить дорогу, но не сделал этого. В результате аварии 60-летний автомобилист скончался от травм в больнице в тот же день.

Момент аварии сняла камера виеонаблюдения. На записи видно, что Mercedes двигался с явным превышением скорости, а удар был такой силы, что автомобили отбросило на 20 м от места столкновения.

"Все основания для возбуждения уголовного дела - налицо, - пишет в Twitter Александр Хинштейн. —- Считаю, что депутат-гонщик Амроян должен добровольно сдать мандат".

Егише Амроян является сыном депутата Самарской губернской думы Рубика Амрояна.

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