Материалы о смертельном ДТП с участием депутата отправят следователям

В пятницу, 19 февраля, депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн рассказал, что материал проверки по факту смертельного ДТП в Жигулевске направлен в следственный комитет.

Напомним, в 12:30 15 февраля на пересечении улиц Гагарина и Приволжской столкнулись Mercedes, за рулем которого был депутат гордумы Жигулевска 33-летний Егише Амроян, и Lada Granta под управлением 60-летнего мужчины. По данным областного ГУ МВД, водитель отечественного автомобиля должен был уступить дорогу, но не сделал этого. В результате аварии 60-летний автомобилист скончался от травм в больнице в тот же день.

Момент аварии сняла камера виеонаблюдения. На записи видно, что Mercedes двигался с явным превышением скорости, а удар был такой силы, что автомобили отбросило на 20 м от места столкновения.

"Все основания для возбуждения уголовного дела - налицо, - пишет в Twitter Александр Хинштейн. —- Считаю, что депутат-гонщик Амроян должен добровольно сдать мандат".

Егише Амроян является сыном депутата Самарской губернской думы Рубика Амрояна.