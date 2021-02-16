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В ДТП с участием сына депутата погиб пенсионер В Жигулевске в ДТП с Mercedes пострадал водитель Lada Granta При ДТП с грузовиком под Самарой пострадал один человек На ул. Георгия Димитрова в Самаре под колесами иномарки пострадал подросток В Приволжском районе госпитализирована водитель перевернувшейся в кювет легковушки

ДТП Происшествия

В ДТП с участием сына депутата погиб пенсионер

ЖИГУЛЕВСК. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 15 февраля, от травм скончался 60-летний водитель Lada Granta, пострадавший в ДТП с Mercedes в Жигулевске.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Напомним, ДТП произошло в 12:30 того же дня. На пересечении улиц Гагарина и Приволжской мужчина, ехавший на Lada, столкнулся с Mercedes-Benz GL 350 управлением 33-летнего местного жителя. Предположительно, ДТП произошло из-за того, что водитель Lada Granta не уступил дорогу, хотя того требовал дорожный знак.

В аварии пострадал водитель отечественной легковушки. "Скорая" доставила его в больницу.

При освидетельствовании на месте происшествия сотрудники ДПС Жигулевска не обнаружили признаков опьянения у водителя иномарки.

По данным источников, за рулем Mercedes находился сын депутата Самарской губернской думы Рубика Амрояна.

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