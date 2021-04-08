Никита Волков: "Мечты о космосе в технопарке "Кванториум" становятся реальностью"

Воспитанник "Космоквантума" Никита Волков в 16 лет стал призером и победителем российских и международных конкурсов в области инженерии космических систем и обладателем премии губернатора Самарской области для одаренных детей и молодежи.

Перчатка для скафандра из металлорезины, использование элементов Пельтье для повышения энергоэффективности космических наноспутников (кубсатов) - темы проектных работ Никиты только за текущий год. Юный инженер - постоянный участник различных региональных и федеральных программ в области освоения космоса.

Застать в Самаре его непросто. В конце марта он вернулся с проектной смены "Дежурный по планете", а уже 21 апреля уезжает для участия в космической смене ВДЦ "Артек". И даже в этот небольшой промежуток кванторианец умудрился стать абсолютным победителем регионального Космо-квиза, который проводил технопарк "Кванториум Тольятти".

"Я стараюсь участвовать в различных программах и проектах, которые сегодня предлагают различные организации. Это очень помогает расширению моих возможностей образования, - рассказывает Никита Волков. - Мне очень помогает участие в мероприятиях Самарского национального исследовательского университета имени Королева. Прототип перчатки, которую я разработал, изготовлен из материала, созданного самарскими учеными. Металлорезина используется для гашения колебаний в космических устройствах. Я предложил для этого материала другое применение. Надеюсь, такое использование сможет облегчить физическую нагрузку на космонавтов при работе в открытом космосе".

Осваивать инженерию космических систем юноше помогает его наставник Иван Дорогойченко: "Сегодня к нам приходят ребята, которые связывают свое будущее с космосом. С каждым годом их все больше. Необходимо отметить, что космонавтами хотят стать далеко не все. Большинство воспитанников готовы попробовать себя в области инженерных наук, связанных с освоением космического пространства. А мы стараемся заинтересовать их, предоставить все условия для развития".

Получать специальность, связанную с космосом, Никита Волков планирует в Самарском университете.

Как и вся страна в эти дни, технопарк "Кванториум - 63 регион" отмечает 60-летие первого полета человека в космос. 12 апреля здесь стартует региональный Космохакатон, в рамках которого команды школьников будут проектировать обитаемые станции на Марсе. Сегодня уже зарегистрировалось порядка 20 команд. Подведение итогов состоится 16 апреля, а уже на следующий день технопарк совместно с Самарским национальным исследовательским университетом им. Королева проведут "Космофест". Ребят ждут увлекательные лекции, мастер-классы ученых и космический квест.