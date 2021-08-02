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Общество

В Советском районе Самары введен карантин по бешенству

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 2 августа, вышло постановление губернатора Самарской области об установлении карантина в Советском районе областного центра. Документ опубликован на сайте регионального правительства.

Эпизоотическим очагом по бешенству животных признана территория личного подсобного хозяйства на ул. Майкопской, 10. В очаге запрещено лечить больных восприимчивых животных, посещать территорию посторонними кроме персонала, специалистов ветслужбы и лиц, проживающих на территории очага. Также запрещается ввозить и вывозить животных кроме привитых от бешенства, снимать шкуры с трупов зверей, охотиться на них и т. д.

Территория в границах Советского района признана неблагополучным пунктом по бешенству животных. Запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных, отлавливать зверей для вывоза в зоопарки и вывозить восприимчивых животных с территории района.

"Отмена карантина — через 60 дней после убоя последнего подозреваемого в бешенстве животного и (или) уничтожения последнего трупа больного восприимчивого животного и проведения других мероприятий, предусмотренных ветеринарными правилами", — отмечается в сообщении.

Контроль за выполнением постановления возложен на областной департамент ветеринарии.

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