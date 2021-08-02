В Советском районе Самары введен карантин по бешенству

В понедельник, 2 августа, вышло постановление губернатора Самарской области об установлении карантина в Советском районе областного центра. Документ опубликован на сайте регионального правительства.
Эпизоотическим очагом по бешенству животных признана территория личного подсобного хозяйства на ул. Майкопской, 10. В очаге запрещено лечить больных восприимчивых животных, посещать территорию посторонними кроме персонала, специалистов ветслужбы и лиц, проживающих на территории очага. Также запрещается ввозить и вывозить животных кроме привитых от бешенства, снимать шкуры с трупов зверей, охотиться на них и т. д.
Территория в границах Советского района признана неблагополучным пунктом по бешенству животных. Запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением животных, отлавливать зверей для вывоза в зоопарки и вывозить восприимчивых животных с территории района.
"Отмена карантина — через 60 дней после убоя последнего подозреваемого в бешенстве животного и (или) уничтожения последнего трупа больного восприимчивого животного и проведения других мероприятий, предусмотренных ветеринарными правилами", — отмечается в сообщении.
Контроль за выполнением постановления возложен на областной департамент ветеринарии.
Последние комментарии
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Охринеть Вы случайно не скажите где эти пенсионеры у которых накопления есть по 1.5 да по 2 мил. есть.
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
СК Согласие славится кропотливым сбором компромата. Но также часто эти доводы являются не обоснованными. Каждый довод нужно проверять и обосновывать связь со вспышкой. Кто знает, может ещё и получиться получить страховку.