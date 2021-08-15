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Здравоохранение Общество

В регионе пройдет федеральная проверка из-за большой заболеваемости COVID-19

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарскую область приедут специалисты по оказанию организационно-методической и лечебной помощи. Они оценят работу медиков и качество лечения пациентов с COVID-19.

Федеральная проверка была назначена после того, как министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о высокой заболеваемости в регионе 5 августа на совещании с президентом России.

Тогда Михаил Мурашко назвал регионы, где ситуация с коронавирусом вызывает тревогу. Среди них Тува, Коми, Севастополь, Магаданская и Самарская области.

"На следующей неделе прибывают специалисты. Планируется работа по оценке противоэпидемических мероприятий и контроля качества лечения на этапе амбулаторной и стационарной медицинской помощи. Они приедут с методологической и консультативной целью. Посмотреть, как мы это реализуем, и если что-то не так, то, соответственно, помочь", — отметил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Напомним, 14 августа коронавирусной инфекцией в области заразились 442 человека. Выздоровели 203 пациента, 20 человек скончались.

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