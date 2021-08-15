В регионе пройдет федеральная проверка из-за большой заболеваемости COVID-19

В Самарскую область приедут специалисты по оказанию организационно-методической и лечебной помощи. Они оценят работу медиков и качество лечения пациентов с COVID-19.
Федеральная проверка была назначена после того, как министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил о высокой заболеваемости в регионе 5 августа на совещании с президентом России.
Тогда Михаил Мурашко назвал регионы, где ситуация с коронавирусом вызывает тревогу. Среди них Тува, Коми, Севастополь, Магаданская и Самарская области.
"На следующей неделе прибывают специалисты. Планируется работа по оценке противоэпидемических мероприятий и контроля качества лечения на этапе амбулаторной и стационарной медицинской помощи. Они приедут с методологической и консультативной целью. Посмотреть, как мы это реализуем, и если что-то не так, то, соответственно, помочь", — отметил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
Напомним, 14 августа коронавирусной инфекцией в области заразились 442 человека. Выздоровели 203 пациента, 20 человек скончались.
Последние комментарии
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
((((
Очередная реклама вакцинации ((((