В Самаре компания сорвала поставку медицинских изделий для клиник СамГМУ

Представители Самарского государственного медицинского университета обратились в ФАС с требованием внести сведения об ООО "РМ Групп" в реестр недобросовестных поставщиков, сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Компания выиграла трехмиллионный аукцион на поставку медицинских перчаток для отделений клиник, но сорвала сроки. Заказчик трижды направлял в адрес ООО заявки, но все они были проигнорированы.

После этого Клиники СамГУ в одностороннем порядке разорвали контракт, а ФАС внесла информацию об "РМ Групп" в "черный список" поставщиков.