В Самаре компания сорвала поставку медицинских изделий для клиник СамГМУ

Представители Самарского государственного медицинского университета обратились в ФАС с требованием внести сведения об ООО "РМ Групп" в реестр недобросовестных поставщиков, сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.
Компания выиграла трехмиллионный аукцион на поставку медицинских перчаток для отделений клиник, но сорвала сроки. Заказчик трижды направлял в адрес ООО заявки, но все они были проигнорированы.
После этого Клиники СамГУ в одностороннем порядке разорвали контракт, а ФАС внесла информацию об "РМ Групп" в "черный список" поставщиков.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас