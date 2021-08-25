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Молодежная политика Общество

Две команды из Самарской области заняли призовые места в полуфинале "Цифрового прорыва"

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершился четвертый хакатон третьего сезона Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" — флагманского проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей", посвященный креативным индустриям, коммуникациям и контенту. Оператором конкурса выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Команда "Союз" из Самары заняла второе место в кейсе от министерства культуры Самарской области. Команда SecurityBand — также на втором месте в кейсе от компании Gallery. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

На протяжении 48 часов 155 команд занималось решением кейсов Creative industries. Дизайн, веб-разработка, компьютерная графика, создание видеоредакторов — часть задач, которым посвящены кейсы хакатона. По итогам конкурса были определены 24 команды-победителя, цифровые решения которых, по мнению экспертов, позволят значительно улучшить качество жизни населения.

"Хакатон "Креативные индустрии. Коммуникации и контент" побил собственный рекорд "Цифрового прорыва" по развертыванию IT-хабов. Так офлайн-площадки конкурса работали в 19 регионах России: от Москвы до Благовещенска. Всего в хакатоне приняли участие специалисты из 68 регионов нашей страны. В пятёрку лидеров по количеству зарегистрированных на хакатон участников вошли Москва, Свердловская область, Санкт-Петербург, Башкортостан и Саратовская область. Общее число регистраций на хакатоны "Цифрового прорыва-2021" уже превысило отметку в 30 000 человек", — отметил генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Этот хакатон стал не только экватором "Цифрового прорыва-2021", но и поставил рекорд по количеству регистраций: 5 727 зарегистрированных участников — это отличный показатель, который, уверен, будет только расти. Для меня лично и для всей команды проекта "Цифровой прорыв" стал больше, чем просто конкурсом. Это целый мир, экосистема, сообщество, которое объединяет удивительных и очень талантливых людей, которые обладают не только набором компетенций и знаний, но и сумасшедшей целеустремленностью и волей к победе. Уверен, вместе с вами мы делаем очень большое дело: строим мощную ИТ-державу, вдохновляем друг друга, задаём новую планку!" — подчеркнул директор РАЭК, руководитель конкурса "Цифровой прорыв-2021" Сергей Плуготаренко.

В целях популяризации внутреннего туризма Самарской области с июня 2020 года реализуется проект "Поехали!", организованный департаментом туризма министерства культуры Самарской области. Проект разработан для журналистов и блогеров, с участием которых еженедельно осуществляются пресс-туры по различным туристическим региональным маршрутам.

Для оптимизации функционала в кейсе от Министерства культуры Самарской области команда "Союз" разработала платформу для автоматизированного взаимодействия с тревел-блогерами. Решение позволяет автоматизировать процессы поиска, отбора блогеров, взаимодействия с ними и администрирования пресс-туров. К платформе можно подключить 3D туры и панель администрирования с помощью искусственного интеллекта. 

Представители команды "Союз": Борис Хуторной, Алексей Домненко, Ильдар Бадаев и Антон Трунов — участвуют в конкурсе уже третий год. В 2020 году команда заняла 1 место в финале конкурса. 

Компания Gallery представила кейс по созданию программного решения, содержащее алгоритм/набор алгоритмов, которые в автоматизированном режиме будут формировать оптимальный план размещения рекламной кампании на основе накопленных данных по mac-адресам в Новосибирске. 

Артур Новиков, DJ Valuev, Афия Сайпулаева, Ольга Кузнецова и Анастасия Данилина из команды SecurityBand разработали простой программный модуль динамического показа рекламного размещения. Он рассчитывает нагрузку на один рекламный носитель в определенный период, присваивает ему вес (коэффициент) и готовит прогноз, ограничивая или увеличивая контакт с пользователями в зависимости от загруженности магистралей и времени суток. Реклама распределяется между баннерами, у каждого баннера ведётся учёт доступного времени для показов. У клиента есть возможность вносить доступные рекламные носители и менять коэффициенты для изменения количества показов.

Конкурс "Цифровой прорыв" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Внедрение цифровых технологий в различные сферы жизни общества — часть стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей. Так, например, по доле жителей, зарегистрированных на сайте "Госуслуги", область находится на 5-м месте в стране. Этим ресурсом пользуются почти 1,5 млн. жителей региона. Через региональный портал предоставляется 149 услуг, востребованных в электронном виде.

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Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

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Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

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Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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