В Самарской области началась вакцинация против гриппа

В понедельник, 30 августа, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова заместитель председателя регионального правительства Александр Фетисов провел заседание областного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

На 34-й неделе в регионе было зафиксировано на 2% меньше случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, чем на предыдущей. Однако ежедневные показатели по-прежнему держатся на отметке выше 400. В 18 муниципальных образованиях области количество заболевших на 100 тысяч населения (в расчете с 1 января 2021 года) превышает среднеобластное значение. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Архипова.

Анализируя показатели заболеваемости по возрасту на 100 тысяч населения, она отметила произошедший за неделю рост в четырех группах (среди детей до 1 года, 1-6 лет, 15-17 лет, 65+) и значительные цифры на 100 тыс. населения в группах 30-49 лет (108,79), 65+ (109,6), 18-29 лет (98,99). Основываясь на этих данных, руководитель ведомства рекомендовала обратить особое внимание на вакцинацию граждан этого возраста.

Охват тестированием на новую коронавирусную инфекцию в области превышает норматив 200 и составляет 272,8 на 100 тысяч населения. "В Самарской области проведено уже более 3 млн 325 тысяч исследований. Не все субъекты Российской Федерации поддерживают нужный охват", — отметила Светлана Архипова.

Дополнительные опасения в отношении развития эпидемиологической ситуации вызывают данные по заболеваемости ОРВИ. За прошедшую неделю зарегистрировано более 10 тысяч случаев, при том что за аналогичный период прошлого года было выявлено в два раза меньше. Рост произошел и по отношению к значениям предыдущей недели — на 11,7%, причем он наблюдается во всех возрастных группах населения. На 2,6% за неделю стало больше и внебольничных пневмоний.

Это увеличивает нагрузки на систему здравоохранения региона. По словам министра здравоохранения региона Армена Беняна, сейчас количество пациентов на уровне октября-ноября 2020 года. Медики стараются максимально сохранять объемы специализированной помощи, проводить диспансеризацию и углубленную диспансеризацию пациентов после коронавируса. Однако ситуация потребовала принятия решения о пополнении "ковидного" коечного фонда 100 местами в больнице Середавина и 70 — в модульном корпусе психиатрической больницы. На лечении в госпиталях — 3781 пациент.

Снизить риски для здоровья помогает вакцинация. Сейчас привиты почти 1 млн 20 тысяч жителей, из них оба компонента получили свыше 897 тысяч. Но темпы недостаточные: в среднем в неделю проводится 46 тысяч вакцинаций.

"Наш прошлогодний опыт подтверждает, что мы входим в очень опасный период. Осенний сезон традиционно был серьезный в плане инфекций еще в доковидные времена. Очень тревожная ситуация, связанная с ростом заболеваемости старшего поколения, особенно если люди не привиты. Ничем хорошим это не заканчивается, — подчеркнул Александр Фетисов, обращаясь к главам муниципальных образований. — Не работая с этой категорией населения, не разъясняя им вопросы вакцинации, вы обрекаете возрастных людей на очень тяжелое заболевание, в том числе с возможным трагическим финалом. Необходимо усилить работу с пожилыми. Нет важнее задачи, чем сохранить здоровье и жизнь людей".

Как отметила Светлана Архипова, в области истекает срок постановления Главного государственного санитарного врача по Самарской области от 15.07.2021 № 3 о проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям: "Со 2 сентября мы начнем соответствующий контроль в рамках плановых и внеплановых проверок, а также в рамках эпидемиологических расследований, если случай заболевания произойдет на предприятии, которое относится к сферам деятельности, обозначенным в постановлении".

Кроме того, с 31 августа в регионе стартует вакцинация против гриппа. В медицинские организации региона распределены около 300 тысяч доз. Интервал между прививками от коронавируса и от гриппа должен составлять не менее месяца.