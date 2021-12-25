На дублере Московского шоссе в Самаре перевернулся на крышу автомобиль

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 25 декабря, на дублере на 19 км Московского шоссе 25-летний водитель автомобиля не справился с управлением, врезался в бордюр и машина опрокинулась, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.