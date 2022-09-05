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Страхование Финансы

ВСК: каждый четвертый россиянин предпочтет работу с меньшей зарплатой, но с полисом ДМС

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для большинства россиян важно предоставление полиса ДМС при выборе работодателя и нового места работы. При этом каждый четвертый (26%) готов отказаться от предложения о работе, где заработная плата выше на 8-10% в пользу компании, которая оформляет полис ДМС. Таковы результаты совместного исследования Страхового дома ВСК и Аналитического центра НАФИ.

На начало 2022 года, главными характеристиками идеального работодателя россияне считали высокую зарплату и хороший социальный пакет. Новое исследование НАФИ показало, что в числе главных критериев выбора работодателя сегодня также вошли стабильность предприятия и возможности обучения. Кроме того, 73% опрошенных считают в той или иной мере важным предоставление работодателем полиса ДМС.

Наибольшее значение полис ДМС имеет для россиян старшего возраста (85% в возрастной категории 55+), женщин (79% против 66% мужчин), технических специалистов и обслуживающего персонала (78%), а также респондентов со средним достатком (77%).

ТОП-5 услуг, которые должен включать полис ДМС, по мнению россиян:

  • стоматологические услуги (47%) — наиболее важно это для работающих россиян в возрасте 45-54 лет (50%);
  • возможность экстренного лечения в стационаре (40%) — наиболее актуальна данная опция для россиян в возрасте 55 лет и старше и женщин;
  • обслуживание в лучших поликлиниках и больницах (34%);
  • возможность планового лечения в стационаре (33%);
  • страхование от критических заболеваний (онкология, трансплантация, кардиология) (31%).

Среди других преимуществ от полиса ДМС россияне хотели бы видеть возможность подключить к программе страхования родственников (17%), высокий рейтинг компании среди страховщиков (12%), дополнительные привилегии в виде скидок, купонов или бонусов от партнеров страховой компании (11%).

Если бы у россиян был выбор, пойти на работу, где предоставляют ДМС или туда, где зарплата будет на 8-10% больше, то каждый четвертый (26%) выбрал бы трудоустройство с ДМС.

"Предоставляя полис ДМС, компания повышает лояльность со стороны как действующих, так и потенциальных сотрудников компании. Как видно из исследования, чуть больше четверти респондентов готовы отказаться от более выгодного финансового предложения о работе в пользу компании, предоставляющей ДМС, уверен, что это число будет расти, — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК. — Цифрровизация и развитие технологичных сервисов повышают доступность медицинской помощи, а за счет сочетания очных и онлайн консультаций многократно растет скорость получения медицинской помощи. Так, ВСК была одной из первых страховых компаний, включивших телемедицину в программы ДМС, а в июле стартовал новый проект — Цифровая клиника. Сервис позволяет в два раза сократить время с момента появления первых симптомов до начала лечения и получить полное сопровождение на всех этапах выздоровления".

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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