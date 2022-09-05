ВСК: каждый четвертый россиянин предпочтет работу с меньшей зарплатой, но с полисом ДМС

Для большинства россиян важно предоставление полиса ДМС при выборе работодателя и нового места работы. При этом каждый четвертый (26%) готов отказаться от предложения о работе, где заработная плата выше на 8-10% в пользу компании, которая оформляет полис ДМС. Таковы результаты совместного исследования Страхового дома ВСК и Аналитического центра НАФИ.
На начало 2022 года, главными характеристиками идеального работодателя россияне считали высокую зарплату и хороший социальный пакет. Новое исследование НАФИ показало, что в числе главных критериев выбора работодателя сегодня также вошли стабильность предприятия и возможности обучения. Кроме того, 73% опрошенных считают в той или иной мере важным предоставление работодателем полиса ДМС.
Наибольшее значение полис ДМС имеет для россиян старшего возраста (85% в возрастной категории 55+), женщин (79% против 66% мужчин), технических специалистов и обслуживающего персонала (78%), а также респондентов со средним достатком (77%).
ТОП-5 услуг, которые должен включать полис ДМС, по мнению россиян:
- стоматологические услуги (47%) — наиболее важно это для работающих россиян в возрасте 45-54 лет (50%);
- возможность экстренного лечения в стационаре (40%) — наиболее актуальна данная опция для россиян в возрасте 55 лет и старше и женщин;
- обслуживание в лучших поликлиниках и больницах (34%);
- возможность планового лечения в стационаре (33%);
- страхование от критических заболеваний (онкология, трансплантация, кардиология) (31%).
Среди других преимуществ от полиса ДМС россияне хотели бы видеть возможность подключить к программе страхования родственников (17%), высокий рейтинг компании среди страховщиков (12%), дополнительные привилегии в виде скидок, купонов или бонусов от партнеров страховой компании (11%).
Если бы у россиян был выбор, пойти на работу, где предоставляют ДМС или туда, где зарплата будет на 8-10% больше, то каждый четвертый (26%) выбрал бы трудоустройство с ДМС.
"Предоставляя полис ДМС, компания повышает лояльность со стороны как действующих, так и потенциальных сотрудников компании. Как видно из исследования, чуть больше четверти респондентов готовы отказаться от более выгодного финансового предложения о работе в пользу компании, предоставляющей ДМС, уверен, что это число будет расти, — отметил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК. — Цифрровизация и развитие технологичных сервисов повышают доступность медицинской помощи, а за счет сочетания очных и онлайн консультаций многократно растет скорость получения медицинской помощи. Так, ВСК была одной из первых страховых компаний, включивших телемедицину в программы ДМС, а в июле стартовал новый проект — Цифровая клиника. Сервис позволяет в два раза сократить время с момента появления первых симптомов до начала лечения и получить полное сопровождение на всех этапах выздоровления".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.