Самарская область помогает Снежному отремонтировать учреждения дополнительного образования

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе рабочей поездки в город Снежное ДНР вместе с главой республики Денисом Пушилиным осмотрел объекты культуры и спорта, работы по которым проведены в текущем году, а также объекты, запланированные к ремонту на 2023 год. Сотрудничество в восстановлении социальной, жилищно-коммунальной инфраструктуры города, а также экономики стало возможным благодаря соглашению, заключенному делегацией во главе с губернатором в г. Снежное в мае этого года.

Дом творчества учащихся и молодежи Снежного — единственное в городе многопрофильное учреждение художественно-эстетического направления, где дети развивают свои таланты. Как рассказала директор учреждения Виктория Васильченко, всего здесь 29 кружков: есть шахматы, театральный, вокальный кружки, фотокружок, кружки занимательной истории, декоративно-прикладного творчества, вокально-инструментальный ансамбль, КВН. Есть и свой спортивный зал, где проходят занятия в том числе по греко-римской борьбе и спортивной гимнастике.

Занимаются в доме творчества почти 800 ребят. Коллектив состоит из 20 педагогов, они организуют занятия и в отдаленных поселках.

Глава региона побывал на репетиции вокального ансамбля выпускников дома творчества, на репетиции танцевального номера младшей группы и пообщался с ребятами из команды КВН. Виктория Васильченко отметила их успехи. Дмитрий Азаров пригласил ребят в Самару: "У нас движение КВН мощнейшее. Школьная лига, студенческая, лига профобразования, отдельно рабочей молодежи. У нас КВНовское движение, наверное, самое развитое в стране. Уверен, вам будет интересно".

Зданию дома творчества уже 46 лет. В этом году основные усилия были сосредоточены на устройстве теплового контура, ремонте кровли. Дальнейший ремонт запланирован на следующий год. По работам есть предварительные расчеты. Дмитрий Азаров отметил необходимость делать проектно-сметную документацию, в первую очередь по инженерным конструкциям, также по цокольному этажу, где находится хореографический зал, который требует ремонта. "Здесь живут дети, здесь живет творчество, конечно же, поможем привести в порядок", — отметил губернатор.

Также в этом году проведены ремонтные работы в Центре культуры и досуга "Снежинка" на ул. Ленина. Последний капитальный ремонт здания 1963 года постройки проводился в 1986 году. "Это наш центр культуры и досуга, учреждение, в котором проходят все городские мероприятия и не только, принимаем гостей из Российской Федерации, Луганской народной республики, проводим различные конкурсы. Благодаря Самарской области, подрядным организациям города Самары и Тольятти сейчас наше учреждение в центре города — с отремонтированным фасадом, новым освещением, кровлей, которая не течет. Внутри теперь сухо, уютно и красиво. Приведены в порядок прилегающие лестничные марши, ступени, заменены оконные блоки", — рассказала директор учреждения Инна Соловьева.

На следующий год предстоит продолжить ремонт помещений. Дмитрий Азаров отметил, насколько бережно снежнянцы относятся к имуществу, поддерживая порядок и сохранность всех социальных объектов. "Мы заходили в школы до ремонта: настолько отношение бережное, что помогать хочется, скажу честно. Отношение как к своему, как к родному дому, не менее. Мы во всех учреждениях исходим из пожеланий городских властей, того или иного образовательного учреждения, учреждения культуры, здравоохранения. Поэтому вы нам в первую очередь должны сформировать запрос", — подчеркнул губернатор, обращаясь к руководству ДК.

"Особая благодарность — от всего коллектива, от жителей города, от меня лично: больше спасибо, кровля прекрасная, не течет, замечательный фасад, освещение — у нас теперь тут как на Красной площади, светится ночью очень красиво", — поделилась радостью Инна Соловьева.

Облагородили и центральную площадь перед ДК. Там обычно проводятся новогодние гуляния. Губернатор обратил внимание главы администрации Снежного Александра Скворцова на то, что необходимо готовить заявки в федеральные программы по благоустройству комфортной городской среды: "Центральную площадь надо в порядок приводить. В целом все не так плохо, видно, что содержится все с любовью. Но на современном уровне хочется исполнить, надо продумать зонирование. Надо, чтобы была и заявка, и документация".

В рекордные сроки строители Самарской области отремонтировали и детско-юношескую спортивную школу Снежного. В здании 1958 года постройки, где занимаются около 400 юных спортсменов, по стенам текла вода из-за прохудившейся крыши, зимой было холодно из-за отсутствия должного отопления, было старое оборудование и инвентарь. Всего за два месяца на месте старого здания фактически появился новый современный спорткомплекс. Привезли современное спортивное оборудование и необходимый для занятий инвентарь. Уже 8 сентября, в День освобождения Донбасса, в стенах обновленной спортшколы прошли самые крупные спортивные соревнования в городе Снежное за 30 лет — открытый турнир ДНР по греко-римской борьбе. Дмитрий Азаров совместно с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным приняли решение о том, что этот турнир станет ежегодным.

"Многое удалось сделать в этом году. 82 объекта, согласованных и инициированных жителями города Снежное. Это в первую очередь жилищно-коммунальное хозяйство, в большей степени коммунальное, водоснабжение, водоотведение и, конечно, объекты образовательной, социальной инфраструктуры. Это и школы, и больницы. Я очень рад, что в детско-юношеской спортивной школе мы постарались на славу, и здесь уже в День освобождения Донбасса прошел первый турнир, который будет ежегодным", — резюмировал глава региона.