ТрудКрут: в Самаре обсудили итоги деятельности студенческих отрядов

В Самаре состоялось первое заседание координационного совета по вопросам развития деятельности студенческих отрядов в регионе.
В Самарской области студенческое движение, история которого началась еще в 1956 г., с каждым днем набирает обороты, приобретая новые масштабы. Наш регион — один из лидеров в ПФО по развитию студенческих отрядов.
Знаковым этапом в развитии деятельности студотрядов губернии стало подписание регионального закона "О государственной поддержке студенческих отрядов в Самарской области". Такая инициатива, как и предложение о создании штаба, была озвучена на одной из встреч представителей студенческих отрядов с губернатором Дмитрием Азаровым. Идеи получили положительный отклик и поддержку со стороны Главы региона.
"Среди огромного перечня направлений молодежной политики, в числе которых творчество, патриотическое воспитание подрастающего поколения, профилактика негативных явлений в молодежной среде, всегда выделяется трудовое воспитание и профориентация. Данное направление больше остальных вовлекает молодежь в социально-экономическое развитие регионов в частности и страны в целом", — подчеркнул заместитель министра образования и науки Самарской области-руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.
В Самарской области движение охватывает более 3000 человек. Штабы действуют на базе вузов, а с начала 2021 г. отряды создаются и в техникумах, колледжах региона.
Говоря о планах работы на 2023 г., руководитель Самарского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" Сергей Пушняк обозначил цель — войти в ТОП-3 Всероссийского рейтинга региональных отделений Российский студенческих отрядов.
"Мы планируем увеличить численность путем создания студотрядов в образовательных организация, где этого еще нет. Предполагается создать местные городские штабы, и начать мы хотим с Тольятти и Новокуйбышевска", — прокомментировал Сергей Пушняк.
Положительным опытом по вовлечению молодых людей в студенческое движение поделилась директор ГБПОУ "Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна" Татьяна Санникова. За год работы в данном направлении в образовательной организации были созданы 4 отряда с общим числом бойцов более 140 человек.
В ходе заседания Сергей Бурцев напомнил участникам встречи о задачах координационного совета, сделав акцент на необходимости принятия мер по поддержке и развитию студенческого движения. "Необходимо сформировать реестр возможностей, специальностей, востребованных в различных отраслях, где бойцы студотрядов смогут себя реализовать", — обозначил руководитель профильного ведомства.
Сегодня представителям студотрядов доступны семь направлений деятельности, охватывающих разные сферы. В текущем году для бойцов стало доступно и новое — медицинское направление.
Со своей стороны, работодатели, подводя итоги работы бойцов студотрядов на предприятиях, отметили качественный и добросовестный труд ребят.
"Молодые специалисты, которые проходят практику в организации, бок о бок работают с лучшими сотрудниками. Уже второй год мы сотрудничаем со студенческими отрядами. В летний период этого года в компанию было трудоустроено порядка 200 человек, в том числе около 80 специалистов из Самарской области. Очень приятно работать со студентами. Многие готовы продолжить трудовую деятельность в нашей кампании. В 2023 году мы планируем вдвое увеличить количество студентов, которые будут привлечены на летнюю практику именно из студенческих отрядов", — поделился заместитель генерального директора по правовым и кадровым вопросам ООО "НОВА" Дмитрий Журавлев.
Подводя итоги встречи, Сергей Бурцев поблагодарил образовательные организации, работодателей и региональный штаб за плодотворную совместную работу по развитию движения.
"Нам сегодня крайне важно было услышать, что мы не только увеличиваем численность бойцов студотрядов, но и то, что работодатели готовы обеспечивать их рабочими местами. Студотряды — это уникальный формат работы с молодежью. Мы берем лучшее из того, что было ранее, возрождаем практики, которые действительно сейчас работают не только с точки зрения хорошего трудоустройства, хорошей заработной платы, но и имеют мощный воспитательный процесс", — заключил руководитель профильного ведомства.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.