ТрудКрут: в Самаре обсудили итоги деятельности студенческих отрядов

В Самаре состоялось первое заседание координационного совета по вопросам развития деятельности студенческих отрядов в регионе.

В Самарской области студенческое движение, история которого началась еще в 1956 г., с каждым днем набирает обороты, приобретая новые масштабы. Наш регион — один из лидеров в ПФО по развитию студенческих отрядов.

Знаковым этапом в развитии деятельности студотрядов губернии стало подписание регионального закона "О государственной поддержке студенческих отрядов в Самарской области". Такая инициатива, как и предложение о создании штаба, была озвучена на одной из встреч представителей студенческих отрядов с губернатором Дмитрием Азаровым. Идеи получили положительный отклик и поддержку со стороны Главы региона.

"Среди огромного перечня направлений молодежной политики, в числе которых творчество, патриотическое воспитание подрастающего поколения, профилактика негативных явлений в молодежной среде, всегда выделяется трудовое воспитание и профориентация. Данное направление больше остальных вовлекает молодежь в социально-экономическое развитие регионов в частности и страны в целом", — подчеркнул заместитель министра образования и науки Самарской области-руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

В Самарской области движение охватывает более 3000 человек. Штабы действуют на базе вузов, а с начала 2021 г. отряды создаются и в техникумах, колледжах региона.

Говоря о планах работы на 2023 г., руководитель Самарского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" Сергей Пушняк обозначил цель — войти в ТОП-3 Всероссийского рейтинга региональных отделений Российский студенческих отрядов.

"Мы планируем увеличить численность путем создания студотрядов в образовательных организация, где этого еще нет. Предполагается создать местные городские штабы, и начать мы хотим с Тольятти и Новокуйбышевска", — прокомментировал Сергей Пушняк.

Положительным опытом по вовлечению молодых людей в студенческое движение поделилась директор ГБПОУ "Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна" Татьяна Санникова. За год работы в данном направлении в образовательной организации были созданы 4 отряда с общим числом бойцов более 140 человек.

В ходе заседания Сергей Бурцев напомнил участникам встречи о задачах координационного совета, сделав акцент на необходимости принятия мер по поддержке и развитию студенческого движения. "Необходимо сформировать реестр возможностей, специальностей, востребованных в различных отраслях, где бойцы студотрядов смогут себя реализовать", — обозначил руководитель профильного ведомства.

Сегодня представителям студотрядов доступны семь направлений деятельности, охватывающих разные сферы. В текущем году для бойцов стало доступно и новое — медицинское направление.

Со своей стороны, работодатели, подводя итоги работы бойцов студотрядов на предприятиях, отметили качественный и добросовестный труд ребят.

"Молодые специалисты, которые проходят практику в организации, бок о бок работают с лучшими сотрудниками. Уже второй год мы сотрудничаем со студенческими отрядами. В летний период этого года в компанию было трудоустроено порядка 200 человек, в том числе около 80 специалистов из Самарской области. Очень приятно работать со студентами. Многие готовы продолжить трудовую деятельность в нашей кампании. В 2023 году мы планируем вдвое увеличить количество студентов, которые будут привлечены на летнюю практику именно из студенческих отрядов", — поделился заместитель генерального директора по правовым и кадровым вопросам ООО "НОВА" Дмитрий Журавлев.

Подводя итоги встречи, Сергей Бурцев поблагодарил образовательные организации, работодателей и региональный штаб за плодотворную совместную работу по развитию движения.

"Нам сегодня крайне важно было услышать, что мы не только увеличиваем численность бойцов студотрядов, но и то, что работодатели готовы обеспечивать их рабочими местами. Студотряды — это уникальный формат работы с молодежью. Мы берем лучшее из того, что было ранее, возрождаем практики, которые действительно сейчас работают не только с точки зрения хорошего трудоустройства, хорошей заработной платы, но и имеют мощный воспитательный процесс", — заключил руководитель профильного ведомства.