Главный врач Тольяттинской городской поликлиники № 2 считает, что участковые врачи вернутся в медучреждения, когда их работа будет не только хорошо оплачиваться, но и станет престижной.

— Андрей Геннадиевич, два года буйства коронавируса во многом изменили работу поликлинического звена. Чему научил новый вирус врачей? И какие нововведения в поликлиниках теперь будут работать даже после ухода "короны"?

— Мы научились мобилизоваться и выполнять свою работу в экстремальных условиях. Сплотили коллектив в единую команду. И выстояли. В волну "омикрона" в феврале 2022 года к нам ежедневно поступало по 1300-1500 вызовов. Порой врачи и фельдшеры заканчивали поквартирный обход пациентов в 2-3 часа ночи. Героические люди. Работали по 14-16 часов подряд.

Во время коронавируса была задача убрать скопления людей из коридоров и кабинетов поликлиник. Для этого мы развели потоки пациентов на прием к врачу. Пациентов с температурой и выздоравливающих стали направлять в разные кабинеты. И опыт показал эффективность такого решения. Ну не должны в одной очереди сидеть люди с болезнью в острой фазе и те, кто пришел выписываться с больничного.

Во-вторых, коронавирус подстегнул медицинские учреждения к активному внедрению в нашу работу современных в первую очередь информационных технологий. У нас заработал единый контактный центр с IP-телефонией. Сделали внутреннюю сеть. В начале следующего года заработает электронная очередь. Пациенты получили возможность записаться дистанционно на флюорографию. Человек не стоит в живой очереди, не собирает вирусы, а приходит на обследование к конкретному времени. Результат можно получить в регистратуре.

А снимки из рентгенкабинета сразу передаются к врачу. Начинаем оформлять электронные карточки пациентов. Только за этот год мы провели более 14 тысяч телемедицинских (ТМК). Для этого достаточно скачать лишь специальное приложение на телефон. Это неплохой результат. Для сравнения: в феврале 2022 года из 11 тысяч пациентов с "омикроном" в нашей поликлинике лишь 300 человек согласились наблюдаться дистанционно. Надеюсь, постепенно люди поймут преимущества ТМК.

— Пока не доверяют?

— Они не привыкли к этому. Людям надо, чтобы врач не только их проконсультировал, но еще и послушал, пощупал, пожалел. Пока на новые рельсы готова перейти примерно треть пациентов.

Очень важно, что в период пандемии в России продолжали работать федеральные и региональные программы. Например, нацпроект "Здравоохранение". Это настоящий локомотив отрасли. Продолжались ремонты и строительство поликлиник и больниц, шли закупки медицинского оборудования. Мы именно в годы пандемии открыли пункт врачей общей практики в Портпоселке — новое современное здание, полностью укомплектованное необходимым медицинским оборудованием. А было полуразрушенное, признанное непригодным к эксплуатации еще в 2015 году. Мы до последнего сохраняли там прием. Количество обращений было большое. В этом микрорайоне живет 1400 человек.

По действующему нормативу этого медофиса там быть не должно — до поликлиники 6 километров, ходит общественный транспорт. Но в Портпоселке много пожилых людей, а им тяжело добраться до поликлиники. Позиция губернатора, министерства здравоохранения СО, депутатов губернской думы и городских властей была однозначной: сохранить медпункт в поселке и сделать его максимально удобным и современным. И нашли для этого возможности.

За пять лет, как я занимаю пост главного врача в Тольяттинской городской поликлиники № 2, мы сделали четыре ремонта. Обустроить все одновременно невозможно. Это требует колоссальных денег. Поэтапно приводим здания в порядок. По программе "Бережливая поликлиника" мы полностью отремонтировали детское отделение на ул. Ленинградской, 48.

Сейчас обновляем кровлю в корпусе на ул. Лесной. На следующий год планируем продолжить ремонтные работы.

В прошлом году наше медучреждение получило новый аппарат ультразвуковой диагностики. И в этом декабре привезли еще один прибор для УЗИ экспертного класса. Он отправится в гинекологию. Установили современный цифровой маммограф. С января будем запускать в работу. Вложения государства в медицину огромны.

— Какой бы замечательный ремонт и медоборудование ни были в поликлинике, без грамотного доктора никак не обойтись. Не секрет, что сегодня в тольяттинских поликлиниках врачей не хватает. Как вам удается решать эту проблему?

— Популярность первичного звена и среди молодых специалистов, и среди опытных врачей очень низкая. Работать врачом-терапевтом не престижно. Все хотят быть кардиохирургами.

— Может, дело в зарплате? Или в большой нагрузке?

— У нас в поликлинике зарплата врача-терапевта на одну ставку — 70 тысяч рублей. При выполнении определенных требований. Это приличные деньги для Тольятти. Но и это не предел.

У врача есть возможность зарабатывать и больше. У нас есть терапевты, которые получают по 100 тысяч рублей, не бегая из государственной поликлиники на прием в частную.

Что касается кадровой политики, то сегодня в Тольятти работает программа по привлечению медиков в город. И региональный Минздрав, и городские власти, и сама поликлиника вносят свою лепту. Например, горадминистрация предоставляет врачам квартиры. У нас за прошлый год трое врачей получили служебное жилье. Сейчас четвертый оформляет документы. Плюс за счет средств областного бюджета были приобретены 2 однокомнатные квартиры, которые стоят на балансе поликлиники. Мы их отдаем нашим молодым специалистам. А кому не хватает, частично компенсируем наем жилья. До 50% от размера ежемесячного платежа.

Помимо этого, молодым специалистам к каждой зарплате мы от поликлиники даем прибавку. Минздрав выплачивает молодым специалистам при трудоустройстве — врачам общей практики 300 тысяч рублей, остальным врачам 200 тысяч рублей подъемных.

— Андрей Геннадиевич, чтобы вы пожелали всем пациентам вашей поликлиники и всем нашим читателям в наступающем 2023 году?

— Очень прошу, не болейте. И обязательно сделайте прививку от гриппа и коронавируса. Ведь каждый вакцинированный — минус один вызов для моих загруженных работой докторов.

Терапевты — самоотверженные и умнейшие люди. Врачебная элита. Для того чтобы проанализировать ситуацию, определить болезнь, необходимо обладать колоссальными знаниями, чутьем и опытом. Для этого нужна очень серьезная подготовка и постоянное самообразование.