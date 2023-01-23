В СамГМУ для пациентов производят индивидуальные эндопротезы

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России разработаны и производятся сложнопрофильные титановые и керамические эндопротезы. Каждый эндопротез изготавливается индивидуально для пациента по аддитивной технологии — то есть, с помощью послойной печати на 3D-принтере. При этом учитываются анатомические особенности каждого человека. Благодаря этому врачам удается максимально эффективно решить проблему пациента и вернуть его к привычной жизни.

Спасение от инвалидности

Проект, разработанный учеными СамГМУ, позволяет обеспечить эндопротезами пациентов с деструктивно-дистрофическими заболеваниями, опухолями, травмами длинных и коротких костей. Если раньше людей с такими заболеваниями и патологиями ждала инвалидность, то установка индивидуальных эндопротезов позволяет ее избежать.

"В клинической практике применяются в основном серийные эндопротезы, — рассказывает директор НИИ Бионики и персонифицированной медицины СамГМУ Андрей Николаенко. — Но примерно в 20% случаев требуются именно индивидуальные эндопротезы, произведенные с учетом анатомических особенностей пациентов. Без этого восстановить функцию поврежденной конечности чаще всего невозможно. До внедрения аддитивных технологий в медицине пациенты, например, с переломами костей таза оставались инвалидами. Развитие аддитивных технологий в ортопедии позволило решить эту проблему".

Весь процесс — от обследования пациента до проведения операции — происходит на площадке университета. Сначала пациенту проводят компьютерную или магнитно-резонансную томографию, после этого с помощью специальной программы на основе его снимков строят анатомическую модель эндопротеза. Затем эндопротез изготавливают в Центре серийного производства СамГМУ, который был открыт в ноябре 2022 года министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

На протезы наносятся различные покрытия, которые обладают антибактериальным эффектом и позволяют лучше прирастать к тканям человека. Конечный этап — установка импланта врачами Клиник СамГМУ.

Сегодня индивидуальные титановые эндопротезы, напечатанные на 3D-принтере, применяются в хирургии кисти и стопы, нейрохирургии, челюстно-лицевой хирургии, травматологии, ортопедии и онкологической ортопедии. Для устранения дефектов суставов кисти и стопы используются цельнокерамические эндопротезы.

Первые в стране

Первую в России операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава персонифицированным титановым эндопротезом, созданным по новой технологии, провели в Клиниках СамГМУ в августе 2021 года. На данный момент уже проведены успешные операции по восстановлению функции нижней челюсти с помощью персонифицированного эндопротеза, эндопротезирование плечевого сустава индивидуальным керамическим эндопротезом, установка персонифицированного протеза первого плюснефалангового сустава, установка индивидуального эндопротеза головки плюсневой кости и другие.

Так, в декабре 2022 г. в Клиниках СамГМУ впервые в России провели протезирование голеностопного сустава с использованием отечественного эндопротеза. Он разработан специалистами Центра НТИ "Бионическая инженерия в медицине" СамГМУ и изготовлен в Центре серийного производства вуза полностью из российских материалов.

Раньше такие операции в стране проводили только в ведущих федеральных медучреждениях и с применением импортных протезов. А ученым Центра НТИ "Бионическая инженерия в медицине" СамГМУ удалось создать эндопротез, способный заменить иностранные аналоги. Чтобы такая операция стала возможной, к совместной работе привлекли ряд организаций и вузов: Самарский и Тольяттинский государственные университеты, Самарский электромеханический завод, ЦНИИ чермет им. Бардина, Самарский областной онкологический диспансер, технологические компании "Тиос", ТД "Пластмасс-групп" и другие.

Также в декабре впервые установили эндопротез, напечатанный на 3D-принтере, челюстно-лицевые хирурги Клиник СамГМУ. Из-за травмы, полученной 16 лет назад, у 30-летней девушки произошел перелом основания черепа и была частично оторвана нижняя челюсть. Все эти годы врачи не могли помочь и девушке приходилось жить с дефектом. В конце концов ей удалось найти нужного специалиста — заведующего кафедрой и клиникой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Клиник СамГМУ, члена-корреспондента РАН, профессора Ивана Байрикова.

Для пациентки изготовили индивидуальный эндопротез из титана методом аддитивных технологий и прооперировали в Клиниках СамГМУ. В установленном импланте специалисты реализовали ряд новых решений. Благодаря этому удалось восстановить не только контур лица, но и дать возможность в будущем установить зубные импланты, чтобы восстановить функции челюсти.

На сегодняшний день изготовленные в Самаре индивидуальные эндопротезы устанавливают пациентам как в специализированных медучреждениях, так и в крупных федеральных центрах. Выполнено уже более 20 успешных операций.

Проект СамГМУ по созданию индивидуальных эндопротезов вошел в десятку выдающихся достижений по мнению Российской академии наук (РАН) за 2021 год.