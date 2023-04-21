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Здравоохранение Общество

Волонтеры "Роснефти" подвели итоги донорских акций за прошлый год

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови*. Эта дата посвящена людям, которые сдают свою кровь во благо жизни и здоровья других. Более 5 тыс. сотрудников "Роснефти", сообщается на сайте компании, в 2022 году приняли участие в донорском движении, 155 из них имеют звание Почетный донор России ‑ они сдавали кровь более 40 раз.

Фото: предоставлено АО "Новокуйбышевский НПЗ"

Придерживаясь принципов высокой социальной ответственности, "Роснефть" поощряет и поддерживает донорство. Уже более 10 лет дочерние предприятия Компании организуют дни донора, в которых ежегодно принимают участие тысячи работников.

В донорском движении "Самотлорнефтегаза" в настоящее время участвует около 200 нефтяников. Более 50 сотрудников Самотлора являются обладателями звания Почётный донор России, среди них один из самых молодых почетных доноров в стране — 24-летний Николай Перфильев. Первую донацию он сделал в 18 лет и на сегодняшний день уже 55 раз сдал кровь и её компоненты.

Более 60 сотрудников "Оренбургнефти" в этом году сдавали кровь на Бузулукской станции переливания крови. Медики станции провели для учеников "Роснефть-классов" города Бузулука экскурсию по "маршруту донора", в ходе которой ребята узнали о процессе донации, составе крови, технологиях заморозки и хранения ее компонентов. Благодаря этой экскурсии школьники узнали свою группу крови и выразили желание стать донорами в будущем.

Донорское движение активно развивается в дочерних предприятиях Компании в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Например, в "РН-Юганскнефтегазе" более 1 тыс. нефтяников сдали кровь в 2022 году. Сотрудники "РН-Няганьнефтегаза" стали самыми активными донорами в городе. По итогам прошлого года нефтяники вышли в лидеры по количеству донаций среди предприятий Нягани.

Сотрудники АНК "Башнефть" активно участвуют в донорских акциях на протяжении многих лет. Трудовой коллектив был награжден медалью Федерального медико-биологического агентства "За содействие донорскому движению" в 2019 году. Сотрудник "Уфаоргсинтеза" — Альберт Еникеев является одним из рекордсменов среди работников Компании — он сдал кровь 117 раз, это свыше 350 потенциально спасенных жизней.

Банк службы крови Самарской области ежегодно пополняется более чем на 100 литров крови благодаря работникам Новокуйбышевского НПЗ. В прошлом году многие волонтеры завода впервые стали донорами костного мозга** и были включены в Национальный регистр доноров костного мозга. СамараНИПИнефть также регулярно проводит дни донора в стенах института. В этом году в акции приняли участие почти 100 сотрудников.

В коллективе Сызранского НПЗ более 40 человек являются Почетными донорами России, многие приближаются к этому рубежу.

В Ангарской нефтехимической компании донорское движение имеет многолетние традиции — 1,3 тыс. работников предприятия являются донорами. На Ачинском НПЗ работает более 300 доноров. Каждый восьмой работник завода периодически пополняет банки крови г. Ачинска и Красноярского края.

Нефтепереработчики Комсомольского НПЗ ‑ одни из самых активных доноров в Комсомольске-на-Амуре, 25 сотрудников завода являются Почетными донорами России.

Дочерние общества "РН-Бурение", "РН-Карт", "РН-Шельф-Арктика" и "РН-Эксплорейшн" объединились и провели в Москве совместную донорскую акцию, в которой приняли участие более 70 человек, многие из которых пришли сдавать кровь впервые.

Волонтерское сообщество "Роснефти" продолжает расти и каждый год демонстрирует приверженность благим начинаниям.

*Национальный день донора крови был учрежден в России в 2007 году в память о первом успешном переливании крови, которое состоялось 20 апреля 1832 года в Петербурге.

**Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова — российский благотворительный фонд, который создан для помощи больным, нуждающимся в пересадке костного мозга от неродственного донора.

Слово "донор" происходит от латинского глагола "donаre", что означает "дарить". Донорство полезно и для самого донора — способствует профилактике многих заболеваний, в том числе иммунной системы. Помимо этого, благодаря сдаче крови улучшается эмоциональное состояние и за счет стимуляции кроветворения происходит самообновление организма.

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