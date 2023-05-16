Самарец стал победителем чемпионата России по спорту глухих

В Московской области завершился чемпионат России по спорту глухих в дисциплине "греко-римская борьба", сообщает пресс-служба регионального минспорта.

В соревнованиях приняли участие 74 спортсмена из 25 регионов РФ. Борец 63 региона Виталий Кузменков стал победителем турнира в весовой категории 82 кг.

Участники состязаний прошли отбор на Летние игры сурдлимпийцев "Мы вместе. Спорт", которые реализуются при поддержке федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография". Они запланированы в Башкирии с 23 июля по 2 августа. Медали будут разыграны в 21 виде спорта.