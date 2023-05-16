Самарец стал победителем чемпионата России по спорту глухих

В Московской области завершился чемпионат России по спорту глухих в дисциплине "греко-римская борьба", сообщает пресс-служба регионального минспорта.
В соревнованиях приняли участие 74 спортсмена из 25 регионов РФ. Борец 63 региона Виталий Кузменков стал победителем турнира в весовой категории 82 кг.
Участники состязаний прошли отбор на Летние игры сурдлимпийцев "Мы вместе. Спорт", которые реализуются при поддержке федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография". Они запланированы в Башкирии с 23 июля по 2 августа. Медали будут разыграны в 21 виде спорта.
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...