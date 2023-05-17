Самарец Павел Колесов выиграл золотую медаль в первый день "Туриады"

В Саратовской области на территории горнолыжного курорта "Хвалынский" стартовал юбилейный Спортивно-туристский лагерь "Туриада". В первый соревновательный день представитель Самарской области Павел Колесов завоевал золотую медаль на пешеходной дистанции, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Павел Колесов преодолел маршрут за 9 минут и 30 секунд. Серебро и бронза достались спортсменам из Республики Марий Эл.
"Победа получилась символичной. Впервые за десять лет проведения "Туриады" наш спортсмен стал победителем на пешеходной дистанции. Поздравляю всех причастных с заслуженной победой! Высокий спортивный результат стал возможен благодаря качественной подготовке и выстроенной системе. Сегодня развитие физической культуры и спорта в нашем регионе находится на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова", — подчеркнула врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.
Напомним, подготовка атлетов проходила на базе спортивной школы "Чайка". Здесь для спортсменов-туристов созданы современные условия для совершенствования спортивного мастерства.
Последние комментарии
Какой красавчик)))
Соревнования прошли неплохо, но только не на кордодроме, построенного для детей при В.Г.Боброве, а на стадионе ФОКа "Стимул". А тот кордодром у Дома пионеров отобрали и там будут строить развлекательный центр. Вот такие дела.
Таких депутатов надо калёной метлой гнать из органов власти! Для него нарушение Законов РФ и Конституции РФ—норма! И как гладко врёт—привычка....
Заместителя главы Красноярского района Самохвалова давно пора выгнать из администрации. Год назад он был участником выделения земельного участка 2 Га , где в последствии был арестован еще один участник Сергей .... который получил два триста миллиона рублей за взятку. Самохвалов тогда отделался легким испугом, так как Сергей все взял на себя. В Красноярском районе все выделение земли проходит через Самохвалова.
"Болельщиков"? Вы ещё бейсбол привезите...