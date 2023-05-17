Самарец Павел Колесов выиграл золотую медаль в первый день "Туриады"

В Саратовской области на территории горнолыжного курорта "Хвалынский" стартовал юбилейный Спортивно-туристский лагерь "Туриада". В первый соревновательный день представитель Самарской области Павел Колесов завоевал золотую медаль на пешеходной дистанции, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Павел Колесов преодолел маршрут за 9 минут и 30 секунд. Серебро и бронза достались спортсменам из Республики Марий Эл.

"Победа получилась символичной. Впервые за десять лет проведения "Туриады" наш спортсмен стал победителем на пешеходной дистанции. Поздравляю всех причастных с заслуженной победой! Высокий спортивный результат стал возможен благодаря качественной подготовке и выстроенной системе. Сегодня развитие физической культуры и спорта в нашем регионе находится на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова", — подчеркнула врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Напомним, подготовка атлетов проходила на базе спортивной школы "Чайка". Здесь для спортсменов-туристов созданы современные условия для совершенствования спортивного мастерства.