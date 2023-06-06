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Преступления Происшествия

Сидр, от которого погибли 16 человек, содержит примеси метанола и этилбутирата

УЛЬЯНОВСК. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По результатам 14 экспертиз в сидре, которой был произведен в пос. Винтай Красноглинского района Самары, были обнаружены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, представляющих угрозу для жизни и здоровья потребителей. Изучение оставшегося изъятого продолжается, сообщает УМВД России по Ульяновской области.

Фото: УМВД по Ульяновской области

Напомним, в Самарской области от отравления контрафактным алкоголем погибли шесть человек. По последним данным, 35 человек отравились в Ульяновской области. Кроме того, в Удмуртии два человека попали в реанимацию с отравлением, есть двое пострадавших в Нижегородской области.

За прошедшие сутки в Ульяновской области полицейскими из 34 магазинов было изъято 216 кегов алкогольного напитка сидр объемом 30 литров каждый, которые направлены в ЭКЦ УМВД России по Ульяновской области для физико-химического исследования.

Кроме того, по месту производства сомнительного спиртного в Самарской области сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Ульяновской области изъято 27 различных наименований алкогольной продукции общим объемом более 25 тысяч литров.

Гид потребителя

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